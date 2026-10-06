Estados Unidos aprobó un fondo millonario para instalar una unidad antinarcóticos de la INL en el país

En el marco de una relación bilateral cada vez más estrecha en materia de seguridad y defensa, Estados Unidos aprobó un fondo superior a los 13 millones de dólares destinado a la instalación de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) con base en la Argentina, operando de forma articulada para el resto de América Latina.

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Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación destacaron que la medida representa un salto cualitativo en la estrategia conjunta. "La instalación de la unidad regional de INL en nuestro país constituye un nuevo paso en el trabajo estratégico entre la Argentina y Estados Unidos por la seguridad de la región, frente a organizaciones criminales que operan cada vez con mayor capacidad y alcance transnacional", señalaron a través de un comunicado oficial.

Del total de la asistencia financiera confirmada, 7,5 millones de dólares serán inyectados de manera específica en proyectos de cooperación, modernización y equipamiento dentro del territorio argentino, mientras que los 5,85 millones de dólares restantes financiarán iniciativas operativas para el conjunto de los países de la región.

Esta inyección de capital implica multiplicar por diez los recursos de cooperación existentes, permitiendo robustecer las áreas de inteligencia criminal, interdicción y la adquisición de tecnología de punta para golpear las finanzas y la logística de las bandas narcocriminales.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, celebró la decisión a través de sus redes sociales y remarcó el rol geopolítico del país:

"La Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad. (...) Frente a organizaciones criminales transnacionales que no reconocen fronteras, trabajamos junto a nuestros socios para proteger a las familias y combatir al crimen organizado en toda la región. Ley y orden".

Una estrategia regional contra el delito transnacional

La llegada de la INL busca romper con la lógica de un combate al delito estrictamente circunscrito a las fronteras nacionales. La apuesta principal apunta a coordinar el cruce de datos de inteligencia en tiempo real entre los países vecinos, fomentando operativos combinados que neutralicen las rutas logísticas del narcotráfico.

Desde el inicio de la administración de Javier Milei en diciembre de 2023, la agenda de cooperación militar y de seguridad con la potencia del norte se ha intensificado notablemente. Como antecedente de esta sintonía bilateral figuran las sucesivas visitas de los jefes del Comando Sur de Estados Unidos a la base naval integrada en construcción en la ciudad de Ushuaia, el punto continental más austral y estratégico hacia la Antártida y el pasaje de Drake.