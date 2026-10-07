García Moritán busca reemplazar a Evita por Lionel Messi en el edificio de Desarrollo Social

Roberto García Moritán presentó un proyecto de ley para intervenir el edificio de la Avenida 9 de Julio y colocar un mural de Lionel Messi en reemplazo de una de las imágenes de Eva Perón.

El ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires Roberto García Moritán volvió a poner el foco sobre el emblemático edificio de la Avenida 9 de Julio, donde funciona el área de Desarrollo Humano. A través de sus redes sociales, confirmó que impulsa un proyecto de ley para reemplazar una de las icónicas imágenes de Eva Perón por una representación monumental de Lionel Messi. La iniciativa surge tras el retiro del astro del fútbol de la Selección Argentina.

Los detalles del proyecto "Homenaje permanente" El proyecto propone una intervención artística en el edificio que fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante la Ley N° 25.582. El artículo central de la normativa busca rendir tributo a la trayectoria deportiva de Messi y a su contribución para representar a la Argentina en el mundo. Para ello, el texto autoriza al Poder Ejecutivo a incorporar una imagen monumental del capitán argentino en una de las dos fachadas que actualmente exhiben los murales metálicos de Evita.

En cuanto al destino de la estructura actual, el documento aclara que la representación de María Eva Duarte de Perón será conservada y que el Gobierno contará con un plazo de 90 días para definir su retiro, relocalización o readecuación.