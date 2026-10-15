    • 15 de octubre de 2026 - 19:19

    Impactante postal en Potrerillos: la bajante del dique dejó al descubierto la "Virgen del Agua"

    La figura religiosa, sumergida por buzos a 16 metros de profundidad en 2023, quedó totalmente expuesta rodeada de barro y tierra agrietada, en Potrerillos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una postal tan inédita como impactante emergió en el dique Potrerillos, en la vecina provincia de Mendoza. La histórica bajante que registra el embalse dejó completamente al descubierto la "Virgen del Agua", una efigie religiosa que permanecía sumergida desde hace tres años en las profundidades del lago.

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    La escultura había sido colocada en 2023 por un grupo de buzos locales a unos 16 metros de profundidad original y, en épocas de cota alta, llegó a estar cubierta por más de 25 metros de columna de agua. Sin embargo, el pronunciado retroceso del caudal hídrico no solo dejó la imagen a la vista de todos, sino que la rodeó de un paisaje desolador marcado por el barro seco y el suelo agrietado.

    Las fotografías y videos registrados en la zona se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde el fenómeno despertó múltiples lecturas entre los usuarios: desde debates sobre los efectos del cambio climático y la sequía en la región cuyana, hasta discusiones en torno al impacto de la megaminería y muestras de fe de la comunidad creyente.

    À la espera de los deshielos primaverales

    El fenómeno expone de manera cruda la situación crítica de las reservas hídricas en la región previo a la temporada estival. No obstante, las estimaciones técnicas y los pronósticos meteorológicos sugieren que el inicio del período de deshielos en la alta cordillera podría revertir progresivamente el nivel del espejo de agua en los próximos meses.

    De cumplirse las proyecciones de escurrimiento, el volumen del embalse volverá a subir hasta cubrir de nuevo la figura. Mientras tanto, la "Virgen del Agua" se convirtió en el testimonio gráfico más contundente de la sequía que afecta a los diques de la región

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