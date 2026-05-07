Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de "Súper RIGI"

El presidente Javier Milei anunció a través de sus redes sociales que enviará al Congreso un proyecto de ley denominado “Súper RIGI” , una iniciativa que, según adelantó, buscará ampliar los beneficios del actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

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El sector minero es uno de los que más usufructo hizo del RIGI, entre los que se aprobaron y los que esperan el OK.

Con su habitual tono provocador, el mandatario publicó: “Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial”, en referencia al bombardero estratégico estadounidense.

ANUNCIO EN PUERTA Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que…

En el mismo mensaje, Milei explicó que el nuevo proyecto “tendrá mayores ventajas que el RIGI original” y estará destinado a impulsar sectores productivos innovadores y actividades económicas emergentes.

Según detalló, el objetivo será promover la creación de empresas vinculadas a industrias y áreas de desarrollo “que nunca han existido en Argentina”, además de fomentar inversiones y generación de empleo.

“De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”, sostuvo el jefe de Estado.