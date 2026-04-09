    • 9 de abril de 2026 - 13:08

    John Foos cierra su planta en Buenos Aires y pasará a importar calzado desde China

    Los trabajadores quedan en la calle.

    Un clásico que ya nos e fabricará más en la Argentina.

    Un clásico que ya nos e fabricará más en la Argentina.

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    La industria del calzado en la zona norte de Buenos Aires sufrió un fuerte cimbronazo con el cierre definitivo de la planta de John Foos en Beccar, partido de San Isidro. La tradicional marca de zapatillas decidió poner fin a su producción nacional para reconvertir totalmente su modelo de negocios: a partir de ahora, toda la mercadería será importada directamente desde China. Esta decisión no solo termina con la fabricación local, sino que deja a decenas de trabajadores en la calle y abre una fuerte disputa legal por el pago de las liquidaciones finales.

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    Según relataron trabajadores de la planta a Zona Norte Diario Online, la empresa dejará de fabricar a finales de abril y comenzó a presionar al personal para que acepte indemnizaciones que apenas alcanzan el 60% de lo que marca la ley.

    La firma intentaría escudarse en supuestos tecnicismos legales vinculados a la crisis económica y la falta de trabajo como “excusa” para evitar el pago del 100%. Esta maniobra generó indignación inmediata entre los empleados, muchos de los cuales cuentan con décadas de antigüedad en la fábrica bonaerense y denuncian que se intenta manipular su necesidad ante la incertidumbre del cierre.

    El giro hacia el mercado asiático era un secreto a voces dentro de los galpones. Desde la línea de producción aseguran que la balanza se venía inclinando hace tiempo hacia el producto terminado que llega del exterior, en detrimento de la manufactura nacional.

    “La marca va a seguir, pero no se fabrica más acá. Quieren pagar menos de lo que corresponde para liquidar a la gente y seguir el negocio trayendo los contenedores de China”, explicaron los afectados, quienes ven cómo la empresa prioriza la importación sobre el sostenimiento de los puestos de trabajo locales.

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