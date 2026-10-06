La chocotorta argentina conquistó el mundo: fue elegida la segunda mejor torta de chocolate

Con apenas unas capas de galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema, la chocotorta volvió a colocar a la gastronomía argentina entre las más reconocidas del mundo . TasteAtlas la ubicó como la segunda mejor torta de chocolate a nivel internacional , en una clasificación actualizada en septiembre de 2026 que reunió valoraciones de usuarios de distintos países.

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El postre argentino obtuvo una calificación de 4,1 puntos y solamente fue superado por el kladdkaka , una torta tradicional de Suecia que alcanzó 4,4. El tercer puesto quedó para la torta caprese italiana , también con una valoración de 4,1.

La clasificación de TasteAtlas contempló 3.963 valoraciones , de las cuales la plataforma reconoció 2.764 como legítimas mediante sus mecanismos de filtrado. El sitio aclara que sus rankings no pretenden establecer una conclusión gastronómica definitiva, sino reflejar las opiniones recopiladas de su comunidad y promover platos tradicionales de diferentes lugares del mundo.

Uno de los rasgos que distingue a la chocotorta frente a varias de sus competidoras es su sencillez. No necesita horno y su versión más difundida combina galletitas de chocolate humedecidas con capas de dulce de leche y queso crema.

TasteAtlas la describe como una preparación argentina con influencias de la cocina italiana y especialmente vinculada al tiramisú. Dependiendo de la receta, las galletitas pueden humedecerse en leche, café, leche chocolatada o incluso licor de café antes de formar las sucesivas capas de crema.

Aunque hoy existen reinterpretaciones gourmet y presentaciones de todo tipo, su identidad continúa ligada a las reuniones familiares, cumpleaños y celebraciones argentinas. La plataforma destaca justamente una particularidad: pese a su enorme popularidad dentro del país, todavía resulta poco habitual encontrarla fuera de Argentina e incluso no es un postre frecuente en las cartas de los restaurantes locales.

La curiosa historia detrás de la chocotorta

La versión más difundida sobre su nacimiento sostiene que la receta surgió como parte de una estrategia publicitaria para promocionar las galletitas Chocolinas. La preparación comenzó a difundirse incluida en los propios envases y terminó transformándose en uno de los postres caseros más reconocibles del país.

Su facilidad ayudó a multiplicar rápidamente la receta: no requiere técnicas complejas de pastelería, cocción ni grandes cantidades de ingredientes. Esa combinación de practicidad, dulce de leche y chocolate terminó convirtiéndola en una preparación transmitida de generación en generación.

TasteAtlas también la coloca actualmente como la torta argentina mejor valorada de su clasificación nacional, nuevamente con una puntuación de 4,1.

Suecia quedó primera e Italia completó el podio

El primer lugar fue para el kladdkaka, una torta sueca de chocolate caracterizada por conservar un centro húmedo y denso y una cobertura exterior fina y ligeramente crocante. Se prepara con huevos, cacao o chocolate, manteca, azúcar y harina y suele servirse acompañada con crema batida o helado.

Detrás de la chocotorta quedó la torta caprese, originaria de la isla italiana de Capri. A diferencia de otras preparaciones, no lleva harina y combina chocolate negro, huevos, azúcar, almendras y manteca.

El top cinco informado por TasteAtlas se completó con el molten chocolate cake o pastel de lava de Estados Unidos y el bolo de brigadeiro de Brasil. De esa manera, una receta argentina nacida lejos de la alta pastelería y construida sobre apenas unos pocos ingredientes consiguió ubicarse por encima de algunos de los clásicos internacionales del chocolate.