La visita del papa León XIV: el Gobierno sigue los preparativos pero no descarta cambios por su salud

En medio de la expectativa mundial por el estado de salud del papa León XIV, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno nacional mantiene activo el despliegue del operativo de seguridad previsto para la histórica visita apostólica al país, fijada originalmente entre el 8 y el 11 de noviembre.

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En declaraciones televisivas, la titular de la cartera de Seguridad remarcó la necesidad de continuar con la planificación sin pausas, aunque admitió que la agenda final estará sujeta a la evolución médica de Su Santidad.

Monteoliva explicó la postura oficial de la administración nacional ante la incertidumbre: “Hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando porque es un dispositivo impresionante”, sostuvo la funcionaria.

A pesar de la confianza de los equipos técnicos, la Ministra fue cauta respecto al desarrollo de la gira latinoamericana que contempla también escalas en Uruguay y Perú y recordó la premisa establecida por la Casa Rosada.

“Tenemos fe de que venga, más los que somos creyentes, pero primero está la salud de Su Santidad. Es probable que haya modificaciones. Hay que ver cómo se desencadena el tratamiento que tenga que hacer, no lo sabemos. Si hay que reprogramar, se reprograma. Lo dijo el Presidente”, aseveró Monteoliva.

La funcionaria insistió en que “no podemos perder días si se concreta la visita en estas fechas”, subrayando que el manejo del operativo dependerá estrictamente de la información epidemiológica y médica que comunique la Santa Sede en las próximas semanas.

Cautela en la Cancillería argentina

Las expresiones de la Ministra de Seguridad se alinearon con lo manifestado previamente por el canciller Pablo Quirno, quien al ser consultado en Radio Rivadavia sobre la llegada del Pontífice prefirió la prudencia institucional.

“Siempre hay que esperar y obviamente la prioridad para nosotros es el estado de salud del Papa”, concluyó Quirno, dejando en claro que el Estado argentino adaptará la logística según las necesidades que determine el Vaticano.