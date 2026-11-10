León XIV emocionó a los jóvenes en Palermo: "Gracias por esta acogida que solo Argentina puede dar"

El papa León XIV protagonizó un emotivo encuentro con jóvenes en Palermo, donde recibió a una multitud que llegó desde distintos puntos del país. La vigilia, bajo el lema “¡Ánimo, levántate! Él te llama”, reunió a más de 1.300.000 personas y tuvo momentos de reflexión, testimonios y música. “Gracias por esta acogida que solo Argentina puede dar”, expresó el pontífice ante los presentes.

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Un diácono sanjuanino vivió de cerca el encuentro con el Papa León XIV en Córdoba: "Es una emoción que no se puede explicar"

La apertura estuvo a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien dio la bienvenida al Papa y puso el foco en las historias de los jóvenes que viajaron desde distintos rincones de la Argentina para participar de la celebración.

“Estos jóvenes han venido de todos los rincones de nuestro extenso territorio hacia la ciudad de Buenos Aires para contarle sus luchas y sus esperanzas”, señaló. En su discurso, describió la diversidad de los asistentes, desde los cerros del norte y las aguas del litoral hasta la pampa y la estepa patagónica.

García Cuerva advirtió que muchos de ellos llevan “marcas de dolores profundos” y mencionó problemáticas como la pobreza, la soledad, las adicciones y la falta de trabajo, a las que vinculó con la denominada “cultura del descarte”.

Sin embargo, también destacó el compromiso de quienes, pese a las dificultades, eligieron involucrarse con los demás y participar en tareas solidarias. Mencionó la asistencia a personas en situación de calle, el acompañamiento a quienes atraviesan momentos de tristeza y el cuidado de quienes sufren.

“Al costado del camino no debe quedar nadie”, expresó el arzobispo, antes de cerrar su intervención con un mensaje directo al pontífice: “Gracias por venir, santo padre. Y una vez más, bienvenido a la Argentina”.

Las preguntas de los jóvenes y las respuestas de León XIV

Luego de la bienvenida, algunos jóvenes que estaban en el escenario compartieron sus historias personales y contaron cómo llegaron a encontrarse con Dios. Entre ellos estuvo Agustina, quien le planteó al Papa una inquietud vinculada con el compromiso social y la frustración que puede aparecer cuando los esfuerzos no alcanzan.

“Santo Padre, ¿cómo afrontar la frustración y nuestros límites cuando salimos al encuentro de los más excluidos y no logramos acompañarlos como quisiéramos? ¿Cómo seguir caminando junto a ellos cuando sentimos que lo que hacemos no alcanza?”, preguntó.

León XIV agradeció primero el recibimiento de los argentinos y lo definió como una bienvenida que “quizás solo Argentina puede dar”. Después respondió a la joven con un mensaje centrado en la perseverancia y la esperanza.

“Comprendo lo que sientes, sé que es duro, pero no pierdas la esperanza”, expresó. Luego recordó una frase de San Ignacio de Loyola: “Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios”.

El pontífice invitó a Agustina a poner todo su esfuerzo y corazón en las tareas solidarias, pero también a comprender que los resultados no siempre son inmediatos. Para explicarlo, recurrió a la imagen de una semilla que crece mientras el sembrador duerme.

“No siempre veremos los frutos de lo que sembramos, pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos”, afirmó. Finalmente, la alentó con las palabras de Santa Nazaria: “Adelante, siempre adelante. El Señor camina contigo”.

Otro de los testimonios fue el de Franco, quien consultó cómo integrar la fe con las obligaciones cotidianas, como el trabajo, el estudio, las responsabilidades familiares y la vida social.

La respuesta de León XIV estuvo centrada en que la espiritualidad no debe quedar separada de las actividades de todos los días. Como ejemplo, recordó los años que Jesús vivió en Nazaret, donde trabajó con sus manos y compartió la vida familiar.

“No tenemos que vivir dos vidas, una para Dios, otra para nuestras ocupaciones, como si hubiera contraste o conflicto entre ellos”, sostuvo.

Y agregó: “Cuando trabajas, estudias, compartes con tus amigos, hazlo con amor, ofrécelo al Señor. Así también tu trabajo se convierte en oración y en camino de la santidad”.