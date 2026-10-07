Ley de Financiamiento Universitario: estudiantes tomaron el Palacio Pizzurno y exigieron al Gobierno que cumpla

Estudiantes de distintas universidades ingresaron este miércoles al Palacio Sarmiento, conocido como Palacio Pizzurno , donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación, para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario .

Unos 100 alumnos realizaron una sentada dentro del edificio ubicado en Pizzurno 935 y exigieron ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell . Además, reclamaron un aumento de las Becas Progresar y convocaron a una movilización hacia las inmediaciones del establecimiento para acompañar la protesta.

Los estudiantes señalaron que permanecerían en el lugar hasta obtener una respuesta de las autoridades. La protesta comenzó con una concentración frente al edificio y posteriormente los manifestantes ingresaron al hall, según explicó Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

González Puente sostuvo que el reclamo busca que el Gobierno cumpla con una ley que, según afirmó, fue aprobada hace más de un año. “No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir” , expresó.

La estudiante también convocó a otros sectores de la sociedad a acompañar la protesta y sostuvo que el reclamo apunta a defender el acceso a la educación universitaria y la posibilidad de obtener un título luego de completar una carrera.

La protesta se produjo a una semana de la 5° Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo 15 de octubre. La movilización, convocada por estudiantes, docentes y trabajadores no docentes, tendrá como destino el Congreso y sumará otros reclamos, entre ellos la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Desde el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA también cuestionaron la respuesta oficial. Su presidenta, Valentina Bär Larralde, afirmó que el sector universitario ya realizó movilizaciones, clases públicas, cortes de calles y presentó petitorios sin obtener una solución.

“Se nos acabó la paciencia”, sostuvo la dirigente estudiantil, quien además afirmó que el Congreso y la Justicia ya se pronunciaron en favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.