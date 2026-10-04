¿Los estereotipos habituales sobre los videojuegos siguen sin reflejar la realidad?

Los estereotipos sobre los videojuegos suelen reducir un pasatiempo diverso a una imagen limitada: la de un adolescente solitario que juega durante horas sin equilibrio. Esa idea errónea tan extendida deja fuera a los adultos, a personas de distintos géneros y a quienes consideran los videojuegos una actividad social. Una visión más clara parte de reconocer que comprar un juego o tener el hábito de jugar dice muy poco, por sí solo, sobre una persona.

Esto también se aplica a las compras digitales habituales relacionadas con el entretenimiento. La Tarjeta PayPal es una tarjeta de regalo para recargar PayPal, un producto digital que puede encontrarse junto con compras de juegos y recargas. No revela la edad, la identidad ni la relación del comprador con los videojuegos.

El estereotipo de que los videojuegos son solo para la infancia no coincide con los datos de encuestas estadounidenses. En 2024, la Entertainment Software Association informó que la edad promedio de los jugadores en EE. UU. era de 36 años, mientras que el jugador adulto promedio llevaba 17 años jugando. Estas cifras no representan a Argentina ni a América Latina en su conjunto, pero cuestionan la idea de que los videojuegos pertenecen únicamente a los niños.

La misma encuesta informó una distribución de género relativamente equilibrada entre los jugadores de EE. UU.: el 53 % se identificaba como hombre, el 46 % como mujer y cerca del 1 % como no binario o prefería no identificarse. Son cifras de EE. UU., no un censo regional, pero debilitan la imagen de que los videojuegos son solo para hombres. Las personas participan por distintos motivos y en distintas condiciones.

El aislamiento es otra etiqueta incompleta. El Pew Research Center encontró que el 89 % de los adolescentes estadounidenses encuestados que juegan videojuegos lo hacen con otras personas, en línea o en persona, mientras que el 11 % juega únicamente por su cuenta. La misma encuesta reveló que el 47 % había hecho un amigo en línea a través de un juego que ambos jugaban.

Las partidas compartidas, el chat de voz y las conversaciones en torno a un juego en común pueden formar parte de la experiencia de juego de muchas personas. Jugar en solitario sigue siendo válido, y las experiencias sociales no son iguales para todos los jugadores. El contexto resulta más útil que un estereotipo.

El contexto distingue la recreación de los patrones perjudiciales

Jugar con frecuencia no constituye, por sí solo, un diagnóstico clínico. La Organización Mundial de la Salud define el trastorno por videojuegos como un control deficiente sobre el juego, una prioridad cada vez mayor otorgada a este por encima de otras actividades y la continuación o intensificación del juego pese a consecuencias negativas. Por lo general, este patrón causa un deterioro significativo y se manifiesta durante al menos 12 meses.

La OMS señala que el trastorno por videojuegos afecta solo a una pequeña proporción de las personas que juegan juegos digitales o videojuegos. Una interferencia persistente con los estudios, el trabajo, las relaciones, el sueño o el funcionamiento cotidiano merece atención. Jugar habitualmente con fines recreativos no encaja automáticamente en esa definición.

Las investigaciones tampoco respaldan las afirmaciones de que los videojuegos sean siempre beneficiosos o siempre perjudiciales. Una revisión de la Asociación Estadounidense de Psicología describió posibles beneficios cognitivos, motivacionales, emocionales y sociales asociados con jugar videojuegos, entre ellos la atención, el razonamiento espacial, la regulación del estado de ánimo y la interacción social. La evidencia de que los juegos comerciales de entrenamiento cognitivo generen beneficios amplios en la vida real sigue siendo mixta, por lo que las promesas universales sobre la inteligencia o el rendimiento académico no se sostienen.

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Hablar de videojuegos resulta más fácil cuando las etiquetas dejan paso a los hábitos, el contexto y las circunstancias individuales. Los mercados digitales como Eneba ofrecen ofertas en videojuegos, recargas para juegos y más. Revisar la información de la plataforma y la compatibilidad regional permite centrarse en una compra adecuada, en lugar de en un estereotipo.