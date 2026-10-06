Luis Caputo confirmó el inicio de obras en más de 3.900 km de rutas nacionales

El Gobierno nacional confirmó el inicio formal de las obras de remodelación y mantenimiento de las rutas nacionales bajo el esquema de privatización vial denominado Red Federal de Concesiones (RFC). La medida, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se concreta tras la finalización de la firma y el traspaso correspondiente a la Etapa III.

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Este nuevo tramo abarca más de 3.900 kilómetros de trazas viales estratégicas que conectan diferentes regiones del país. Con la suma de las etapas previas, el programa alcanza un total superior a los 9.000 kilómetros de rutas nacionales fundamentales para la producción, el comercio exterior, los puertos y los pasos fronterizos.

Las concesiones de esta tercera etapa impactan de manera directa en el mapa federal, atravesando las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

Tramo Centro: 681 km sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34 (Santa Fe y Córdoba).

Tramo Mesopotámico: 276 km sobre las RN 12 y 18 (Entre Ríos).

Tramo Centro-Norte: 536 km sobre la RN 34 (Santa Fe y Santiago del Estero).

Tramo Noroeste: 596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).

Tramo Litoral: 547 km sobre las RN 12 y 16 (Corrientes y Chaco).

Tramo Noreste: 456 km sobre las RN 12 y 105 (Corrientes y Misiones).

Tramo Chaco-Santa Fe: 497 km sobre la RN 11 (Santa Fe y Chaco).

Tramo Cuyo: 329 km sobre la RN 7 en la provincia de Mendoza, estructurando un corredor internacional vital para la salida hacia el país vecino de Chile.

"Seguiremos avanzando con nuevas concesiones, más inversión privada y más infraestructura para una Argentina que produce y crece", destacó el ministro Luis Caputo a través de sus redes sociales al confirmar la medida.

El mapa completo de la Red Federal de Concesiones

El plan de privatización vial que impulsa la administración central se divide en tres grandes bloques para reestructurar corredores viales clave de la Argentina:

Etapa I: Incluye el Tramo Oriental (RN 12, 14, 135, A015 y 117 en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes) y el Tramo Conexión (el puente Rosario–Victoria sobre la RN 174).

Etapa II: Comprende el Tramo Pampa (RN 5 y 35 entre Buenos Aires y La Pampa) y el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur (RN 3, 205, 226 y los accesos metropolitanos Ezeiza - Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery).

Etapa III: Integra los ocho tramos mencionados que conectan el centro, norte y la región de Cuyo del territorio nacional con participación de capitales privados.