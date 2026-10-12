    • 12 de octubre de 2026 - 18:37

    Luis Caputo viaja a Tailandia para negociar con el FMI y destrabar US$ 860 millones

    El ministro de Economía participará de la Asamblea Anual del organismo y el Banco Mundial. Mantendrá un encuentro clave con Kristalina Georgieva para cerrar la tercera revisión del acuerdo. La agenda oficial y las reuniones bilaterales

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ministro de Economía, Luis Caputo, desembarca este martes en Bangkok, Tailandia, para encabezar la delegación argentina que participará de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, evento multilateral que se desarrollará entre el 12 y el 18 de octubre. El objetivo principal de la comitiva oficial es concretar el cierre de la tercera revisión del programa vigente y lograr la aprobación de un desembolso pendiente de US$ 860 millones.

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    Caputo arribará a la capital tailandesa acompañado por un equipo de funcionarios clave: el viceministro de Economía, José Luis Daza; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; y el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning.

    Reunión clave con Kristalina Georgieva y banca multilateral

    Durante su estadía, el titular del Palacio de Hacienda mantendrá una reunión bilateral con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Las negociaciones se enmarcan en el seguimiento del programa de refinanciación por US$ 20.000 millones, luego de que una misión técnica del organismo encabezada por Joyce Wong evaluara en Buenos Aires, a finales de septiembre, el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias correspondientes al segundo trimestre.

    Asimismo, la agenda del ministro contempla encuentros de alto nivel con referentes de los principales organismos multilaterales de crédito:

    Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial.

    Ilan Goldfajn, titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    Exposición y participación en foros internacionales

    Además de las gestiones por los desembolsos, Caputo integrará la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 y los debates del Comité de Desarrollo del Banco Mundial.

    Dentro de las actividades previstas, el funcionario argentino expondrá como orador en el panel "El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe", coordinado por el Banco Mundial. A su vez, junto al viceministro Daza, compartirá un encuentro de trabajo con sus pares latinoamericanos y autoridades del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, además de estar presente en las sesiones del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI).

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