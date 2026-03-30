Mansión de Pilar vinculada a la AFA: el fiscal ante Casación sostuvo que la causa debe volver al juez Daniel Rafecas

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar sostuvo este viernes que la investigación por el origen del dinero con que se compró la casaquinta de Pilar vinculada a la AFA debe volver a la órbita del juez federal Daniel Rafecas , en la ciudad de Buenos Aires .

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En un dictamen entregado a la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal el fiscal postuló que la causa no debe seguir investigándose en el juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay y debe revocarse una decisión de la Cámara Federal de San Martín que envió el expediente a ese distrito.

Por otro lado la defensa de los dos imputados como supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte reclamó suspender una decisión sobre dónde seguirá el caso hasta que se resuelva una apelación que planteó. Los jueces del máximo tribunal penal federal del país Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma tendrán que decidir al respecto.

Se trata del futuro del caso por la casaquinta de Pilar que la Justicia valuó en 17 millones de dólares más una flota de autos de lujo que se encontró en un galpón. Además, tiene helipuerto y caballerizas.

Rafecas fue el primer juez que intervino en la investigación, pero luego se declaró incompetente y giró el expediente al fuero penal económico porteño, con lo cual quedó a cargo del juez Marcelo Aguinsky.

Villar dictaminó que la cuestión de competencia “debe ser resuelta, en razón del objeto de la causa y la especialización en materia de lavado de activos, en favor de la Justicia en lo Criminal Federal de esta ciudad” y por eso el expediente debería volver al juzgado de Rafecas.

Como segunda posibilidad y de no ser compartida su postura, el fiscal planteó que el caso debe regresar al juzgado en lo penal económico de Marcelo Aguinsky, también en CABA.