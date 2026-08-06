    • 6 de agosto de 2026 - 17:35

    Marta Minujín será distinguida como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación

    La referente indiscutida del arte pop argentino y las instalaciones masivas recibirá un nuevo galardón oficial en reconocimiento a su trayectoria vanguardista.

    Marta Minujín será disntiguida como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación.

    Marta Minujín será disntiguida como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Secretaría de Cultura de la Nación, encabezada por Leonardo Cifelli, distinguirá a Marta Minujín como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, el próximo 13 de agosto. El reconocimiento se oficializará en una ceremonia especial, destacando el impacto internacional y la vigencia de una de las artistas más influyentes de la historia argentina.

    Leé además

    Candela Arizaga.

    Candela Arizaga negó la violencia de género y aseguró que quiere "ver pronto" a Facundo Moyano: "Tuve un brote"
    Marcha.

    Marcha contra la Ley de Propiedad Privada: 12 detenidos, cuatro policías heridos y una fotógrafa lesionada tras los incidentes

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La medida rinde tributo a una carrera artística atravesada por la experimentación constante, el arte efímero, las creaciones monumentales y la participación activa del público, pilares que Minujín impulsó desde la década de 1960.

    Hitos de una carrera vanguardista

    Nacida en el barrio porteño de San Telmo, Minujín se formó en disciplinas como pintura, escultura y dibujo. Su proyección internacional comenzó tempranamente en 1961, cuando obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes que le permitió instalarse en París. En la capital francesa experimentó con materiales poco convencionales como cajas de cartón y colchones.

    Entre sus creaciones más emblemáticas se destacan:

    "La Destrucción" (1963): Uno de sus primeros happenings masivos en París, donde invitó a colegas a intervenir sus obras antes de destruirlas.

    "La Menesunda" (1965): Creada junto a Rubén Santantonín en el Instituto Di Tella, una obra bisagra que revolucionó las experiencias sensoriales del público.

    "Minuphone" (1967): Presentada

    Esta distinción se suma a las entregadas a referentes fundamentales de la cultura del país como Mirtha Legrand, Luis Brandoni, Lalo Schifrin, Alejandro Lerner, Aldo Sessa, Mauricio Wainrot, Eduardo Costantini, Moria Casán, Lía Jelín, Valeria Lynch y Mario Benzecry.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    San Cayetano.

    Dia de San Cayetano: cuál es su historia y cómo es su oración

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Tras la media sanción, el proyecto será girado hacia Diputados (Comunicación Institucional Senado).

    Uno por uno, cómo votó cada senador sanjuanino la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Senado le dio media sanción a la ley de Propiedad Privada: el oficialismo debió quitar modificaciones a la ley de Tierras y cambios en el Manejo del Fuego

    El Senado le dio media sanción a la ley de Propiedad Privada: LLA debió quitar los cambios en la ley de Tierras y Manejo del Fuego

    Además de las bajas confirmadas, otras 55 entidades de medicina prepaga permanecen en proceso de baja.

    Salud: siete prepagas fueron dadas de baja esta semana y ya suman 15 en lo que va del año

    Por Redacción Diario de Cuyo