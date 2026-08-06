Marta Minujín será distinguida como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación

La referente indiscutida del arte pop argentino y las instalaciones masivas recibirá un nuevo galardón oficial en reconocimiento a su trayectoria vanguardista.

Marta Minujín será disntiguida como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación.

La Secretaría de Cultura de la Nación, encabezada por Leonardo Cifelli, distinguirá a Marta Minujín como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, el próximo 13 de agosto. El reconocimiento se oficializará en una ceremonia especial, destacando el impacto internacional y la vigencia de una de las artistas más influyentes de la historia argentina.

La medida rinde tributo a una carrera artística atravesada por la experimentación constante, el arte efímero, las creaciones monumentales y la participación activa del público, pilares que Minujín impulsó desde la década de 1960.

Hitos de una carrera vanguardista Nacida en el barrio porteño de San Telmo, Minujín se formó en disciplinas como pintura, escultura y dibujo. Su proyección internacional comenzó tempranamente en 1961, cuando obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes que le permitió instalarse en París. En la capital francesa experimentó con materiales poco convencionales como cajas de cartón y colchones.

Entre sus creaciones más emblemáticas se destacan:

"La Destrucción" (1963): Uno de sus primeros happenings masivos en París, donde invitó a colegas a intervenir sus obras antes de destruirlas.