Monotributo 2026: cómo consultar tu deuda en ARCA fácilmente

Mantener las obligaciones fiscales al día es fundamental para evitar recargos e inconvenientes con la ARCA. En 2026, los contribuyentes cuentan con herramientas digitales actualizadas que permiten verificar su situación de manera simple y rápida.

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En este contexto, conocer cómo consultar la deuda del monotributo es importante para controlar pagos, detectar intereses y regularizar la situación desde la web o el celular sin necesidad de trámites presenciales.

Para saber cómo consultar la deuda del monotributo en ARCA, existen dos métodos principales que permiten acceder al detalle completo o realizar una verificación rápida.

El método más completo es a través de la web oficial. Primero, hay que ingresar con CUIT y Clave Fiscal. Luego, se debe buscar el servicio “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”. Una vez dentro, se debe hacer clic en el botón “Cálculo de deuda”, donde el sistema muestra una tabla con el capital adeudado y los intereses resarcitorios.

Desde esa misma pantalla, el contribuyente puede analizar mes por mes su situación, seleccionar los períodos impagos y avanzar con el pago. Para hacerlo, se puede generar un VEP o utilizar código QR, lo que facilita la cancelación inmediata de la deuda.

Como alternativa, también se puede consultar desde el celular mediante la app ARCA Móvil. Allí, al ingresar con las credenciales, se debe tocar el ícono de “Deuda” identificado con el símbolo de pesos. La aplicación muestra el monto total adeudado y, al seleccionar “Ver detalle”, permite desglosar la información por período.

Escalas del monotributo y claves para evitar deudas

Además de saber cómo consultar la deuda del monotributo, es importante conocer las escalas vigentes y ciertos aspectos clave para evitar atrasos.

En abril de 2026, la categoría A permite facturar hasta $10.277.988, con una cuota mensual de $42.386,74, mientras que la categoría B llega a $15.058.447, con un importe de $48.250,78. En el caso de la categoría C, el tope es de $21.113.696 con una cuota de $56.501,85, y la categoría D alcanza los $26.212.853, con un pago de $72.414,10.

En el extremo superior, la categoría K, la más alta, permite facturar hasta $108.357.084, con una cuota de $1.381.687,90 para servicios.

Un dato central es que el vencimiento del monotributo opera el día 20 de cada mes. Además, ya no se permite el pago en efectivo en ventanilla. Todas las operaciones deben realizarse de forma electrónica, ya sea mediante transferencia, VEP, débito automático o billeteras virtuales. También hay que tener en cuenta que la acreditación puede demorar hasta 48 horas hábiles.

Revisar periódicamente el estado de cuenta y mantenerse dentro de la categoría correspondiente permite evitar intereses y mantener regularizada la situación fiscal ante ARCA.