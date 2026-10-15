Movistar cederá 6 millones de clientes a Tuenti: qué pasará con números, chips y abonos

El mercado argentino de las telecomunicaciones se prepara para uno de sus cambios más importantes de los últimos años. Más de seis millones de clientes móviles vinculados a Movistar serán transferidos a Metrotel, que operará esos servicios bajo la marca Tuenti , como parte del proceso de reorganización derivado de la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom.

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La operación contempla específicamente 6.005.425 líneas de telefonía móvil y 211.566 clientes de internet residencial , además de infraestructura y derechos de uso de espectro radioeléctrico. Metrotel pagará alrededor de US$450 millones por el paquete de activos y usuarios, aunque todavía deben completarse distintas instancias regulatorias y contractuales.

El cambio no implica que todos los usuarios deban realizar trámites inmediatamente ni que sus teléfonos vayan a dejar de funcionar. La migración será progresiva y las empresas deberán comunicar directamente a cada cliente alcanzado cómo se realizará el traspaso.

Uno de los principales interrogantes es qué sucederá con los números telefónicos. Según lo previsto para la transición, los clientes podrán conservar el número que utilizan actualmente , por lo que no tendrán que informar un nuevo contacto como consecuencia del cambio de operador.

Tampoco será necesario iniciar ahora una portabilidad por cuenta propia. Los usuarios alcanzados recibirán primero información sobre la transferencia y posteriormente las instrucciones correspondientes para continuar utilizando el servicio bajo la nueva compañía.

La operación incluye aproximadamente cuatro millones de líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires y otros dos millones distribuidos en el resto del país. Hasta el momento no existe una herramienta pública que permita consultar solamente con un número telefónico si una línea particular forma parte del paquete transferido.

Qué pasará con los chips

Otra de las dudas centrales está relacionada con las tarjetas SIM. Por ahora, los clientes no deben cambiar el chip ni acercarse a una sucursal, ya que el objetivo es que la migración se produzca con la menor cantidad posible de interrupciones.

Sin embargo, todavía no se confirmó que todos los usuarios puedan conservar indefinidamente su SIM actual. Los detalles técnicos dependerán de cómo avance la integración de las líneas a la estructura que utilizará Metrotel y deberán ser informados individualmente.

También habrá acuerdos de infraestructura, roaming y compartición de redes para garantizar la continuidad del servicio durante la transición. Por ese motivo, la recomendación para los usuarios es no efectuar modificaciones hasta recibir una comunicación oficial.

¿Cambiarán los abonos y las facturas?

Tuenti se caracterizó hasta ahora en Argentina por ofrecer principalmente servicios prepagos y una atención fuertemente digital, pero la nueva estructura será diferente debido a que recibirá millones de clientes que actualmente tienen planes pospago y abonos mensuales.

Por el momento, no está confirmado que esos usuarios pierdan sus planes actuales ni que sean obligados a convertirse en clientes prepagos. Tampoco se difundieron nuevas tarifas generales vinculadas directamente con la transferencia.

Mientras no llegue una notificación específica, los usuarios deberán continuar pagando sus facturas mediante los canales habituales. Cualquier modificación en el plan, la empresa encargada de facturar o los medios de pago tendrá que ser informada previamente.

Por qué Movistar debe desprenderse de millones de clientes

El origen de la operación se encuentra en la compra de Telefónica Argentina por Telecom, concretada por aproximadamente US$1.245 millones. La adquisición dejó bajo un mismo grupo a Personal y Movistar, dos de los principales operadores móviles del país, lo que generó objeciones por el nivel de concentración que podía producirse en el mercado.

Como condición para avanzar con la integración, las autoridades de Defensa de la Competencia establecieron que Telecom debía desprenderse de seis millones de clientes móviles, usuarios de internet, espectro e infraestructura, de manera que otro operador pudiera ingresar al mercado con capacidad para competir.

Metrotel fue elegida para quedarse con esos activos y utilizará Tuenti como su marca comercial en telefonía móvil. La compañía, que hasta ahora tenía una presencia principalmente orientada a empresas y servicios de conectividad, pasará así a competir de manera directa en el mercado masivo.

La migración podría demandar alrededor de 60 días y completarse antes de fin de año, aunque todavía resta la firma de contratos definitivos y las autorizaciones necesarias para transferir parte del espectro. Hasta que avance ese proceso, los clientes deberán esperar las comunicaciones oficiales antes de realizar cualquier cambio.