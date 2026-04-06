    • 6 de abril de 2026 - 08:17

    Murió un reconocido abogado

    Se trata de Álvaro Ulloa de la Serna, abogado y dirigente salteño.

    Luto. Imagen ilustrativa.-
    Luto. Imagen ilustrativa.-

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    La política salteña atraviesa horas de conmoción tras conocerse el fallecimiento de Álvaro Ulloa de la Serna, abogado y dirigente con una extensa trayectoria en la provincia.

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    Ulloa se desempeñó como Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta y también fue presidente del Concejo Deliberante capitalino. Además, ocupó el cargo de director del INADI en la provincia durante la gestión nacional de Mauricio Macri.

    Hijo del exgobernador Roberto Ulloa, su figura estuvo históricamente ligada a la política local, integrando distintos espacios como el Partido Renovador de Salta (PRS), el Partido Propuesta Salteña (PPS) y la coalición Juntos por el Cambio.

    A lo largo de su carrera, mantuvo una participación activa en el debate público y en la construcción política provincial, consolidándose como un dirigente reconocido dentro del ámbito institucional.

    Hasta el momento no se informaron oficialmente las causas de su fallecimiento y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles.

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