    • 15 de octubre de 2026 - 19:39

    "No pienses mal": el insólito rescate del "gato pajero" que movilizó a todo Córdoba

    Tras su rescate está especie de gato fue llevado a la Reserva Tatú Carreta para su tratamiento y recuperación, antes de evaluar su reintroducción.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un ejemplar juvenil hembra de gato de los pajonales (Leopardus colocola), también conocido comúnmente como gato pajero, fue rescatado en la provincia de Córdoba tras ser hallado en estado de desnutrición y con una severa infestación de parásitos externos. Se trata de una especie de la fauna silvestre que se encuentra catalogada como "vulnerable" en Argentina.

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    El hallazgo se produjo en una zona rural comprendida entre las localidades de La Calera y Salsipuedes, donde una familia del lugar divisó al animal y procedió a entregarlo a los Bomberos Voluntarios de La Calera. Inmediatamente se activó el protocolo con la Policía Ambiental de Córdoba para garantizar su resguardo.

    Tras las primeras revisiones, el felino fue derivado al centro de rehabilitación de la Reserva Tatú Carreta, donde permanece bajo estricta observación y asistencia veterinaria.

    Estado de salud y plan de rehabilitación

    De acuerdo con el informe oficial emitido por la Policía Ambiental, las evaluaciones médicas iniciales confirmaron que la hembra no presenta lesiones ni fracturas internas o externas. No obstante, su cuadro clínico requiere atención inmediata por dos factores clave:

    Bajo peso crítico: Presenta un cuadro de malnutrición que exige un plan de alimentación balanceado para recuperar su masa corporal.

    Presencia de ectoparásitos: Registra una severa infestación de pulgas, por lo que se inició un tratamiento antiparasitario.

    Especialistas del centro Tatú Carreta indicaron que el proceso de asistencia no tiene una fecha precisa de finalización, ya que dependerá de la evolución biológica del ejemplar y de su respuesta al tratamiento nutricional antes de evaluar una eventual reinserción en su hábitat natural.

    Cómo es el gato pajero y por qué es una especie protegida

    A pesar de que el gato de los pajonales habita en diversos ambientes del territorio cordobés y de la región central del país, los avistamientos de ejemplares son sumamente infrecuentes.

    • Físicamente se diferencia del gato doméstico por poseer:
    • Una cabeza aplanada con orejas puntiagudas y triangulares.
    • Un pelaje más largo y tupido, con franjas o rayas características en las extremidades.
    • Una cola notablemente más corta y una estructura dental adaptada a su nicho ecológico.

    La pérdida de hábitat y la presión antrópica ubicaron a esta especie dentro de la categoría de conservación de riesgo vulnerable a escala nacional, por lo que cada rescate resulta prioritario para la preservación de la biodiversidad regional.

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