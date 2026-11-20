Viajar al exterior volvió a estar en los planes de millones de argentinos. Las playas de Brasil, la cercanía de Chile y el atractivo del Caribe explican buena parte de ese crecimiento, que se nota también en cada temporada de descuentos.

Si estás siguiendo las promociones de Black Friday vuelos , los destinos internacionales de Sudamérica y el Caribe pueden ser una excelente alternativa para planificar 2027, ya sea una escapada corta o unas vacaciones completas.

Según la Encuesta de Turismo Internacional del INDEC, en 2025 viajaron al exterior cerca de 11,9 millones de turistas argentinos, más de 40% por encima del año anterior. Si se suman los excursionistas, que viajan en el día, la cifra supera los 18,8 millones de salidas.

Brasil, Chile y Uruguay concentraron la mayor parte de esos viajes, mientras que destinos del Caribe y de Colombia mostraron un crecimiento sostenido.

Los pasajes ocupan un lugar destacado en los grandes eventos de descuentos. En el último CyberMonday, el rubro de viajes y turismo quedó entre los cinco que más facturaron, solo detrás de electrodomésticos, alimentos y hogar, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

La semana de ofertas de fin de noviembre suele seguir esa misma tendencia, con promociones que se concentran en viajes de temporada baja, entre marzo y junio.

Destinos que crecen en turismo

República Dominicana recibió 442.088 turistas argentinos en 2025, un 62,3% más que en 2024, según su Ministerio de Turismo, y el 90% de ellos eligió Punta Cana.

Santiago de Chile y Viña del Mar: de los valles y la cordillera al Pacífico

Santiago es una de las escapadas internacionales más cómodas desde Argentina, con vuelos directos desde Aeroparque, Ezeiza y Mendoza. La ciudad ofrece barrios como Lastarria y Bellavista, miradores como el cerro San Cristóbal y una oferta gastronómica en pleno crecimiento.

A cerca de una hora y media por carretera están Viña del Mar y Valparaíso, ideales para sumar un día de mar. La cordillera, con el Cajón del Maipo y los centros de esquí en invierno, y los valles vitivinícolas completan una propuesta muy variada.

Lima como destino gastronómico y punto de partida a Machu Picchu

Lima es un destino imperdible para quienes viajan para comer bien. El ceviche, la cocina nikkei y los restaurantes de autor la convirtieron en una referencia mundial. Miraflores y Barranco concentran buena parte de esa oferta, junto con el malecón y sus vistas al Pacífico.

Además, Lima es la puerta de entrada a otros destinos peruanos, como Cusco y Machu Picchu.

Clima, conexión y descanso: el recorrido por Medellín, Cartagena y Punta Cana

Medellín sorprende por su clima templado durante todo el año, sus barrios renovados, como la Comuna 13, y su vida cultural. Desde Ezeiza hay vuelos directos, lo que la convierte en una puerta de entrada cómoda a Colombia.

Cartagena de Indias, con su Ciudad Amurallada, Getsemaní y las Islas del Rosario, es uno de los destinos que más crecen entre los argentinos, y se puede llegar con conexión en Colombia. Punta Cana, en tanto, ofrece playas de arena blanca y resorts todo incluido, ideales para descansar en familia.

En el Caribe conviene planificar con tiempo: la temporada seca va de diciembre a abril. Los fines de semana largos de marzo y abril de 2027 permiten armar un viaje sumando pocos días de vacaciones, aunque, como son fechas de alta demanda que suelen quedar fuera de las promociones, lo ideal es reservar con anticipación.