La iniciativa comercial busca liquidar remanentes de temporada y stock seleccionado a precios altamente competitivos.

Outlet en Adidas: las ofertas con descuentos de hasta el 70% en zapatillas, ropa y camisetas oficiales, a un click

Compartir







La renovada sección de liquidación de la tienda oficial de Adidas Argentina sorprendió a miles de usuarios con rebajas masivas que alcanzan hasta un 70% de descuento sobre el precio de lista original. La marca alemana relanzó su catálogo de Outlet con una fuerte impronta en calzado urbano, prendas técnicas de alto rendimiento e indumentaria oficial de los principales clubes del fútbol argentino y la Selección Nacional.

La iniciativa comercial busca liquidar remanentes de temporada y stock seleccionado a precios altamente competitivos, en un contexto donde los consumidores buscan maximizar el rastro de su ahorro mediante promociones bancarias, cuotas sin interés y envíos sin costo.

Las oportunidades más destacadas en calzado e indumentaria Dentro del catálogo de liquidación se observan reducciones drásticas en productos de altísima demanda. El segmento de fútbol e indumentaria oficial encabeza las rebajas más pronunciadas de la plataforma digital:

Pantalón de entrenamiento River Plate 24/25: Una de las rebajas más agresivas del sitio alcanza el 70% de descuento , desplomando su costo de $119.999 a tan solo $35.999 .

Camiseta de arquero Aniversario 50 Años Selección Argentina: El icónico modelo retro homenaje a la vestimenta nacional cuenta con un 50% OFF , pasando de $149.999 a $74.999 .

Calzado urbano y la línea Originals: Zapatillas de estética retro-skate como las populares Campus 00s y las VL Court 3.0 se consiguen con descuentos de entre el 35% y el 50% , dejando pares seleccionados a partir de los $89.999 (cuando su valor habitual ronda los $180.000).

Calzado infantil y botines: Opciones orientadas a los más chicos, como los botines Predator Club Sala, marcan hasta un 65% de rebaja , comercializándose por $28.999 .

Colecciones de Boca Juniors, River Plate y la Selección: Diversas prendas de viaje, camperas de lluvia, camisetas titulares y de alternativa presentan reducciones constantes que fluctuúan entre el 30% y el 40%. Comparativa de precios y ahorro en los productos más buscados Para analizar en detalle los ahorros más significativos dentro de la tienda virtual, este es el desglose del valor original frente al precio promocional de liquidación:

Pantalón Entrenador River Plate 24/25 (Indumentaria de Clubes): Su precio de lista era de $119.999 y con el 70% OFF queda en un valor final de $35.999 .

Botines Predator Club Sala Niños (Calzado Deportivo): De un costo inicial de $82.999 pasa a tan solo $28.999 , representando un 65% de descuento .

Camiseta Arquero Aniversario AFA (Indumentaria Selección): Redujo su precio de $149.999 a $74.999 , gracias a un descuento del 50% OFF .

Zapatillas Campus 00s Hombre (Calzado Urbano): Un modelo clásico que bajó de $179.999 a $89.999 , alcanzando un 50% de rebaja .

Camperas de Presentación y Lluvia (Indumentaria General): Diversos modelos pasaron de valer $160.000 a quedar en $104.000, lo que equivale a un 35% OFF. Cuotas sin interés y beneficios adicionales para compradores A la hora de finalizar la compra, la tienda virtual suma alternativas financieras que permiten amortizar el gasto de manera más holgada: