Outlet en Reebok, a un click: las ofertas con descuentos de hasta el 70% en zapatillas, ropa y accesorios

Zapatillas urbanas y de básquet (BB 4000 II y Court Advance): Calzado de estética urbana y estilo retro-court presenta bonificaciones directas que van del 60% al 70% OFF, permitiendo conseguir pares seleccionados en el rango de los $39.999 a $44.999.

Línea de entrenamiento y siluetas clásicas (Classic Leather y Nano X3): Modelos representativos de la marca para el gimnasio o el uso diario, como las Nano X3 o las Classic Leather, cuentan con rebajas permanentes del 30% al 40% OFF, situándose desde los $59.999.

Indumentaria deportiva y moda urbana: Camperas de abrigo estilo heritage, buzos, calzas de compresión, remeras y tops técnicos para hombres y mujeres registran quitas de hasta el 50% de descuento respecto a su valor de temporada.

Calzado e indumentaria infantil: Las opciones destinadas a los más chicos exhiben rebajas de hasta un 40%, con zapatillas y básicos deportivos con precios de entrada muy competitivos.