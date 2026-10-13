¿Profecía o coincidencia? La película de Netflix de 2017 que predijo al Papa León XIV y su internación

La reciente internación del Papa León XIV no solo mantuvo en vilo a la comunidad católica global, sino que desató un insólito fenómeno viral en las redes sociales. Decenas de usuarios comenzaron a compartir fragmentos de El habitante , una película de terror y suspenso estrenada en 2017 y disponible en Netflix , que anticipó con una precisión escalofriante la existencia de un pontífice bajo esa denominación y su posterior complicación de salud.

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La coincidencia generó miles de interacciones y teorías en internet, dado que el largometraje se estrenó ocho años antes de que el cardenal Robert Prevost asumiera el solio pontificio como León XIV en mayo de 2025, durante el papado de Francisco.

En los primeros minutos de El habitante, la trama muestra la transmisión de un noticiero ficticio que anuncia la muerte del papa León XIV a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar luego de permanecer varios días internado.

El paralelismo con la realidad encendió las alarmas de los internautas por tres detalles específicos:

Ante la repercusión internacional, el cineasta uruguayo Guillermo Amoedo , director y guionista del largometraje, salió a aclarar el origen del guion redactado originalmente en 2015.

El impacto digital: Fragmentos de la película fueron replicados masivamente en TikTok, X (ex Twitter) e Instagram, tildando la producción como una "profecía cinematográfica".

El cuadro médico: El filme vincula al Papa con severas afecciones respiratorias e internación hospitalaria, emulando la preocupación reciente generada en el Policlínico Gemelli de Roma.

El nombre pontificio: La película se rodó y lanzó cuando el nombre León XIV no existía en la historia moderna de la Iglesia católica.

Amoedo desmintió cualquier factor sobrenatural y explicó que la inclusión de León XIV fue el resultado de una rigurosa investigación teológica e histórica. Para construir una atmósfera verosímil, el realizador cruzó datos de las famosas profecías de San Malaquías, escritos de Santa Hildegarda de Bingen y documentos sobre la figura de diversos antipapas, asesorándose con expertos en asuntos religiosos.

Lo que nació como un recurso narrativo documentado para darle realismo a una ficción de terror terminó, ocho años más tarde, convirtiéndose en una impactante casualidad de la realidad vaticana.