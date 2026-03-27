    • 27 de marzo de 2026 - 08:31

    Profundo pesar por el fallecimiento de un conocido médico

    El profesional era oriundo de Chaco.

    Dolor por la muerte de un médico.

    Dolor por la muerte de un médico.

    Foto:

    La comunidad de Río Gallegos atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento del médico Gustavo Alberto Orlandoni, ocurrido el lunes 23 de marzo a los 56 años.

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    El reconocido profesional de la salud dejó una huella imborrable en pacientes, colegas e instituciones donde desempeñó su labor durante años.

    Orlandoni era oriundo de la provincia de Chaco y cursó sus estudios en la Universidad Nacional del Nordeste. Sin embargo, hacía años que residía en Río Gallegos, donde desarrolló gran parte de su carrera médica.

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    El m&eacute;dico fallecido.

    El médico fallecido.

    En la capital santacruceña trabajó en UDEM, se desempeñó como médico de cabecera en PAMI y también formó parte de la Asociación de Personas con Diabetes (AsPeDi) del Hospital Regional Río Gallegos. Su vocación de servicio, compromiso y cercanía con los pacientes lo convirtieron en un profesional muy valorado.

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