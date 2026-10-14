Prohibieron la venta de un juguete infantil por contener una sustancia química peligrosa

El Gobierno nacional prohibió la comercialización en todo el territorio argentino de ciertos juguetes infantiles importados de China, luego de que estudios de laboratorio hallaran una sustancia química en concentraciones superiores a las admitidas. La decisión alcanza a los productos de la marca Pinch Family, conocidos como Squishy o Squeezy, que se venden en distintos modelos y presentaciones.
La medida fue dispuesta por la Disposición 804/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que depende del Ministerio de Economía, y se publicó este miércoles 14 de octubre en el Boletín Oficial. La firma el subsecretario Fernando Martín Blanco Muiño.
Según el texto oficial, las autoridades recibieron denuncias y antecedentes sobre la venta de juguetes importados que podrían contener ftalatos, sustancias usadas como plastificantes, en cantidades mayores a las autorizadas. Con esa información se analizaron muestras del producto Squeezy Pinch Family, y los resultados confirmaron que superaba ampliamente el límite máximo.
Qué se encontró en los juguetes
El estudio estuvo a cargo del laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación. Los especialistas determinaron que las muestras no cumplían con la Resolución 583/2008 del Ministerio de Salud.
En concreto, detectaron DEHP (bis(2-etilhexil) ftalato), un compuesto que se usa para dar flexibilidad a ciertos materiales. Mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), midieron una concentración superior al 0,2%, cuando el máximo permitido por la normativa argentina es de 0,1%: más del doble del límite.
Los ftalatos, y entre ellos el DEHP, están sujetos a restricciones por sus posibles efectos sobre la salud, sobre todo ante una exposición prolongada o en etapas sensibles del desarrollo. Sin embargo, la disposición no informa casos concretos de niños afectados: se trata de una medida preventiva frente a productos que no superaron los controles.
A qué productos alcanza
La prohibición comprende los juguetes Pinch Family procedentes de China, que son figuras de polímero plástico blando, con textura flexible que permite apretarlas y deformarlas con las manos. Se venden tanto en comercios físicos como en plataformas digitales y redes sociales.
La norma advierte además que, por lo general, estos artículos no incluyen información ni advertencias en español, otro punto relevante para los controles y la protección de los consumidores.
La prohibición alcanza a las presentaciones de la marca que no tengan certificados vigentes que acrediten el cumplimiento de los límites químicos del Ministerio de Salud y de las demás exigencias técnicas. Es decir, no se prohíben todos los juguetes blandos o antiestrés, sino los productos identificados en la disposición que no cumplen los requisitos.