Radiografía de la crisis: la UBA reveló que el 20% de los jóvenes no estudia ni trabaja

Investigadores del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires realizaron una publicación en la que revelaron y pusieron sobre la mesa un problema que atraviesa la juventud: el aumento progresivo de la denominada generación “Ni Ni”, integrada por jóvenes que ni estudian ni trabajan.

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El relevamiento, titulado “Jóvenes vulnerables en la Argentina: Condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro”, determinó que el 48,9% de los jóvenes se encuentra enmarcado en este sector vulnerable, condicionado por la precariedad económica, las dificultades de inserción laboral formal y los obstáculos para completar los ciclos educativos.

Dentro de ese universo, el informe detalla que dos de cada diez jóvenes (el 20%) no estudian ni trabajan, configurando una problemática que va más allá de la clásica noción de la generación "Ni Ni" y profundiza la brecha de oportunidades.

Uno de los datos más alarmantes que arrojó la investigación de la UBA es la consolidación del fenómeno de los “Triple Ni”: aquellos jóvenes que no solo están desvinculados del sistema educativo y del mercado laboral formal, sino que también han dejado de buscar empleo debido al desaliento.

De acuerdo con los especialistas, este segmento se sostiene fundamentalmente gracias a redes de contención familiar en hogares numerosos donde la supervivencia diaria depende de los ingresos de terceros.

Claves del informe de la UBA sobre empleo y educación:

El mito de que no quieren trabajar: El estudio desarticula prejuicios al señalar que un porcentaje mayoritario de los jóvenes vulnerables se esfuerza por laborar, aunque atrapados en la informalidad (changas, cuentapropismo o puestos no registrados), mientras que apenas una minoría accede a un empleo formal en relación de dependencia.

Nivel educativo: Se advierte que un alto porcentaje no completó la escuela secundaria, lo que reduce drásticamente sus chances de reinserción competitiva.

Impacto emocional: El informe remarca que la crisis no es solo material, sino también subjetiva, registrando altos niveles de malestar psicológico, ansiedad y desgano frente a la falta de horizonte.

Ante este escenario, los investigadores concluyen que la problemática exige políticas públicas integrales orientadas no solo a rescatar la terminalidad educativa, sino a rediseñar estímulos reales que devuelvan las expectativas de progreso a las nuevas generaciones.