Relevamiento de los daños, anegamientos y zonas más afectadas por el temporal que golpea a varias provincias

Un potente temporal de tormentas severas azotó a gran parte del país, dejando a su paso calles anegadas, acumulaciones de granizo y una alerta naranja activa emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que se extendió desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta la región patagónica, afectando de manera simultánea a más de una decena de provincias.

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La inestabilidad comenzó durante la madrugada con precipitaciones intensas en el sur del país, avanzando rápidamente hacia el centro. El núcleo de las tormentas se desplazó por San Luis, el sur de Córdoba y el norte de La Pampa, para luego golpear con fuerza el sur de Santa Fe y regresar con intensidad sobre territorio cordobés.

El AMBA fue uno de los escenarios más golpeados por la caída incesante de agua. En el conurbano bonaerense, las principales complicaciones se registraron en la zona oeste, donde distritos como Merlo sufrieron graves anegamientos en pleno centro.

Vecinos y reportes locales también confirmaron inundaciones severas en arterias de Villa Celina y Caseros. En tanto, en El Palomar, el tradicional túnel de Ciudad Jardín quedó completamente bajo el agua, lo que obligó a interrumpir de forma total el tránsito vehicular en la zona.

En la provincia de Santa Fe, Rosario soportó chaparrones intensos desde las primeras horas de la jornada, acumulando 42 milímetros hasta el mediodía, mientras que en la vecina localidad de Funes las marcas térmicas y pluviales treparon hasta rozar los 90 milímetros.

Gonzalo Ratner, titular de Gestión de Riesgo y Protección Civil del municipio rosarino, indicó que recibieron unos 70 reclamos por anegamientos y describió el fenómeno como una "lluvia fuerte en corto período de tiempo", la modalidad más dañina para la infraestructura urbana.

A esto se sumó una intensa caída de granizo: si bien el tamaño de las piedras fue pequeño, la gran acumulación de hielo bloqueó de inmediato los desagües pluviales, generando espejos de agua en esquinas y avenidas. Como aspecto positivo, el funcionario remarcó la ausencia de vientos huracanados durante la mañana, lo que evitó destrozos masivos en el arbolado público, registrando apenas nueve alertas por árboles y ramas caídas.

Alerta naranja en Córdoba

Paralelamente, la provincia de Córdoba sufrió los embates del temporal con condiciones de extrema inestabilidad. El SMN mantuvo la alerta naranja tanto para la capital provincial como para departamentos estratégicos del interior, tales como Colón, Punilla, Santa María, Río Cuarto, Marcos Juárez y General San Martín, donde las autoridades recomendaron extremar los cuidados ante la crecida repentina de arroyos y la acumulación peligrosa de agua en rutas y caminos.