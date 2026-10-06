Salario mínimo en octubre: cuánto cobra un trabajador y cómo seguirá aumentando hasta abril de 2027

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) quedó fijado en $391.200 mensuales desde el 1 de octubre de 2026 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Para quienes cobran por hora, el valor mínimo pasó a $1.956 . Los montos forman parte del esquema de actualización dispuesto por el Gobierno nacional hasta abril del próximo año.

La actualización implica una suba respecto de los $383.800 establecidos para septiembre y alcanza a los trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos del Estado nacional que actúan como empleadores. En jornadas reducidas o contratos de tiempo parcial, el salario se calcula de manera proporcional.

El esquema oficial establece aumentos escalonados hasta abril de 2027 . Después del incremento de octubre, el salario mínimo continuará subiendo de manera gradual durante los próximos meses.

Para los trabajadores jornalizados, el valor por hora también tendrá incrementos progresivos: $1.956 en octubre, $1.994 en noviembre y $2.032 en diciembre . En 2027 llegará a $2.071 en enero, $2.110 en febrero, $2.148 en marzo y $2.185 en abril.

El aumento del SMVM también modifica los valores de referencia de la Prestación por Desempleo . Desde octubre, el beneficio tiene un piso de $195.600 y un máximo de $391.200 , equivalentes al 50% y al 100% del salario mínimo, respectivamente.

La prestación se determina en función de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador durante los seis meses anteriores a la finalización del contrato, pero debe mantenerse dentro de los límites establecidos por la normativa.

El salario mínimo también modifica algunos topes de programas sociales

El SMVM funciona además como referencia para determinar los límites de ingresos de distintos programas estatales. Por ejemplo, desde octubre el tope de ingresos para acceder o permanecer en las Becas Progresar, cuando corresponde aplicar el límite de tres salarios mínimos, asciende a $1.173.600 mensuales.

En el caso de los vouchers educativos, cuyo acceso contempla un límite equivalente a siete salarios mínimos, el nuevo tope familiar pasa a $2.738.400. Para el Programa Hogar, que utiliza como referencia dos salarios mínimos, el límite queda en $782.400 por grupo familiar.

Sin embargo, la actualización del salario mínimo no significa un aumento automático de jubilaciones, pensiones, AUH o asignaciones familiares, ya que esas prestaciones cuentan con sus propios mecanismos de actualización.