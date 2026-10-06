Santa Fe: un inflable se dio vuelta en plena despedida de soltera y varias invitadas terminaron heridas

Una celebración entre amigas se transformó en un momento de tensión cuando la estructura se desestabilizó. Las participantes sufrieron golpes y quemaduras por el roce. Mira el vídeo.

Lo que debía ser una jornada de pura diversión y festejo durante una despedida de soltera en la provincia de Santa Fe terminó de la peor manera, luego de que un juego inflable contratado para la ocasión perdiera estabilidad y se volcara, dejando a varias de las invitadas con diversos traumatismos.

El episodio, que quedó registrado por las cámaras de los celulares de las propias protagonistas, ocurrió mientras un grupo de mujeres se encontraba disfrutando en la parte superior de la estructura. De manera repentina, el inflable se inclinó hacia uno de los costados, provocando la caída abrupta de las participantes al suelo y desatando momentos de desesperación entre las presentes.

Tensión, golpes y asistencia médica Tras el impacto, las demás invitadas se acercaron de inmediato para asistir a quienes habían quedado tendidas. Si bien algunas lograron ponerse de pie por sus propios medios, otras requirieron ayuda urgente debido al dolor y los golpes sufridos.

En las imágenes posteriores al accidente se pudieron observar las marcas y lesiones que dejó el episodio: las jóvenes terminaron con fuertes golpes en distintas partes del cuerpo y quemaduras superficiales provocadas por la fricción rápida con el material plástico del inflable en brazos y piernas.