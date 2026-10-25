Se achica el uso de efectivo: las extracciones cayeron de 99 a 46 millones por mes en dos años, según el BCRA

El uso de efectivo en la Argentina atraviesa una caída pronunciada. Según datos del Banco Central, en julio de 2024 el sistema registraba 99 millones de extracciones por mes, y dos años después esa cifra bajó a 46 millones, una merma de más de la mitad.
El descenso se observa en los dos canales. En los cajeros automáticos, las operaciones pasaron de alrededor de 90 millones mensuales a un poco más de 40 millones. En los retiros realizados en la línea de cajas de los comercios, el número cayó de 7 millones a algo más de 3 millones por mes.
El cambio también se refleja en el consumo. De acuerdo con el INDEC, el efectivo representaba el 32,5% de las ventas en los supermercados a comienzos de 2021, y en junio de 2026 esa proporción bajó al 16,6%. En paralelo, los medios como transferencias, QR y billeteras virtuales subieron del 5,3% al 15,6%, y el crédito pasó del 35,1% al 41,9%, mientras que el débito se mantuvo en torno a una cuarta parte del total.
Entre las causas, el artículo señala el avance de los pagos digitales, un cambio de hábitos en los consumidores, en especial entre los más jóvenes, y la inflación, que le quitó poder de compra al billete. En ese sentido, el de $20.000, que empezó a circular en noviembre de 2024 y podía reducir la necesidad de ir al cajero con frecuencia, tuvo un efecto limitado. A eso se suma que el Banco Central mantiene como billete de mayor denominación uno equivalente a apenas 13 dólares, y que el límite por extracción para clientes de otros bancos sigue en $60.000.
La menor demanda de efectivo golpea a la estructura bancaria. Según una nota previa de Infobae citada en el texto, hay unas 500 sucursales menos que hace cinco años, y los cajeros automáticos se estancaron entre 19.000 y 20.000 en todo el país, con costos de seguridad, mantenimiento y abastecimiento. Las entidades tradicionales y públicas priorizan los canales digitales, y las fusiones entre bancos y el crecimiento de las entidades digitales también contribuyeron al cierre de locales.