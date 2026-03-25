    • 25 de marzo de 2026 - 08:13

    Se incendió un depósito de garrafas en Merlo y hay fuertes explosiones en la zona

    Están trabajando varias dotaciones de bomberos en la zona. Todavía se desconocen las causas del siniestro.

    Incendio en Merlo.

    Incendio en Merlo.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se incendió un depósito de garrafas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, y hay fuertes explosiones en la zona. El siniestro comenzó durante la mañana de este miércoles en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, antre Bustillos y Colombres.

    Leé además

    La actuación de bomberos no logró evitar las muertes.

    Doble muerte en un incendio: perdieron la vida un hombre de 80 años y una mujer de 60 años por
    precaucion: el electrodomestico que todos olvidan desenchufar en otono y es un riesgo de incendio

    Precaución: el electrodoméstico que todos olvidan desenchufar en otoño y es un riesgo de incendio

    Según se pudo saber, varias dotaciones de bomberos trabajan en la zona para controlar las llamas. Los videos registrados por los vecinos logran dar dimensión de la gravedad de la situación.

    Las grandes columnas de humo y fuego se logran ver desde varias cuadras debido a la inmensidad del incendio.

    Hay equipos de emergencias trabajando en el lugar y por el momento no se reportaron heridos. Tampoco se logró determinar si cuando se desató el siniestro había alguien en el lguar.

    Ya hay vecinos de la cuadra que se están autoevacuando. Además, los bomberos recomendaron resguardarse, taparse nariz y boca para evitar inhalar el humo tóxico y mantenerse alejado de la escena.

    Hay complicaciones en el tránsito a causa del trabajo en el lugar.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La misteriosa muerte de Joaquín Gabriel Cárdenas: qué le pasó

    La misteriosa muerte de Joaquín Gabriel Cárdenas: qué le pasó

    El reclamo ante ANSES se puede hacer de manera online.

    ANSES: cómo reclamar de forma online el cobro de la Asignación Familiar por Hijo

    Suba en las Asignaciones Familiares.

    ANSES: montos Asignaciones Familiares marzo 2026

    La ANSES oficializó el aumento.

    Aumenta la AUH de ANSES en abril: cuánto se cobra y cuándo se cobra