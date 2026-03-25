Se incendió un depósito de garrafas en Merlo y hay fuertes explosiones en la zona

Están trabajando varias dotaciones de bomberos en la zona. Todavía se desconocen las causas del siniestro.

Se incendió un depósito de garrafas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, y hay fuertes explosiones en la zona. El siniestro comenzó durante la mañana de este miércoles en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, antre Bustillos y Colombres.

Según se pudo saber, varias dotaciones de bomberos trabajan en la zona para controlar las llamas. Los videos registrados por los vecinos logran dar dimensión de la gravedad de la situación.

Las grandes columnas de humo y fuego se logran ver desde varias cuadras debido a la inmensidad del incendio.

Hay equipos de emergencias trabajando en el lugar y por el momento no se reportaron heridos. Tampoco se logró determinar si cuando se desató el siniestro había alguien en el lguar.

Ya hay vecinos de la cuadra que se están autoevacuando. Además, los bomberos recomendaron resguardarse, taparse nariz y boca para evitar inhalar el humo tóxico y mantenerse alejado de la escena.