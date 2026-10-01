TotalEnergies anunció proyectos por US$10.000 millones para ampliar su producción en Argentina

La petrolera francesa TotalEnergies anunció una cartera de proyectos por cerca de US$10.000 millones en Argentina , destinada a ampliar su producción de gas y petróleo. El anuncio fue realizado por Patrick Pouyanné, presidente y CEO de la compañía, durante el encuentro Argentina Week París, donde destacó las condiciones que, según explicó, favorecieron las nuevas inversiones.

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Antes de su exposición, Pouyanné mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei , a quien anticipó los principales anuncios de la compañía. Durante ese encuentro también definieron el nombre Alberdi para el nuevo desarrollo offshore que TotalEnergies proyecta en las costas de Tierra del Fuego.

El proyecto Alberdi contempla una inversión de aproximadamente US$1.500 millones y fue bautizado en homenaje a Juan Bautista Alberdi. El ejecutivo explicó que la elección del nombre fue acordada con el Presidente.

La compañía también tiene importantes planes en Neuquén , donde prevé incrementar la producción de gas en Aguada Pichana y avanzar con un desarrollo petrolero en San Roque , dentro de Vaca Muerta.

Este último proyecto podría demandar una inversión de alrededor de US$5.000 millones . Durante su presentación en París, Pouyanné destacó la importancia del acompañamiento de la provincia de Neuquén para concretar el desarrollo.

El titular de TotalEnergies señaló además que hubo dos cambios que considera centrales para las decisiones de inversión de una compañía internacional: la posibilidad de girar dividendos al exterior y los beneficios contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Pouyanné recordó que había planteado esas condiciones durante su primer encuentro con Milei, realizado en Buenos Aires en 2024. Según explicó, las modificaciones impulsadas desde entonces cambiaron las perspectivas de la empresa para incrementar sus inversiones en el país.

Durante su exposición ante empresarios franceses, el CEO de TotalEnergies también remarcó la importancia de contar con reglas estables y previsibles para desarrollar proyectos de largo plazo en el sector energético.

La compañía francesa tiene casi 50 años de presencia en Argentina y mantiene operaciones tanto en el sector de hidrocarburos convencionales como en los principales desarrollos vinculados a Vaca Muerta y los recursos offshore. Con los nuevos proyectos, apunta a incrementar su participación en la producción energética del país.