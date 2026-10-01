La UBA sigue entre las mejores de América Latina, pero Argentina tuvo una fuerte caída en el ranking QS

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ubicarse entre las diez mejores universidades de América Latina y el Caribe en la edición 2026 del ranking elaborado por QS , y se mantuvo como la institución argentina mejor posicionada. El dato contrasta con el desempeño general del sistema universitario nacional: 17 universidades argentinas retrocedieron respecto de la medición anterior y solo ocho lograron avanzar.

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El ranking regional de QS incluyó este año a casi 500 universidades de 26 países , convirtiéndose en la edición más amplia de esta clasificación hasta el momento. La Pontificia Universidad Católica de Chile quedó al frente de la tabla, seguida por la Universidade de São Paulo y la Universidade Estadual de Campinas, de Brasil.

La UBA conservó su lugar entre las diez primeras universidades de la región y continúa siendo la única institución argentina ubicada dentro de ese grupo. QS destacó especialmente su desempeño en los indicadores vinculados con la reputación académica y entre empleadores , dos de los aspectos con mayor peso en la clasificación.

La metodología del ranking contempla distintos aspectos de la actividad universitaria. Entre los principales indicadores aparecen la reputación académica, la reputación entre empleadores, la red internacional de investigación y la proporción de docentes con doctorado . La reputación académica representa el 30% del resultado final, mientras que la reputación entre empleadores aporta otro 20%.

El informe de QS también señala que Argentina conserva fortalezas en materia de recursos docentes . El país presenta un desempeño destacado en la relación entre profesores y estudiantes, uno de los indicadores utilizados para evaluar las condiciones de enseñanza.

El retroceso de las universidades argentinas

Más allá de la posición de la UBA, el resultado general de Argentina fue menos favorable. De las instituciones nacionales incluidas en la clasificación, 17 bajaron posiciones, mientras que ocho mejoraron. El desempeño convirtió a la Argentina en uno de los sistemas universitarios con mayor retroceso dentro de la medición regional.

QS vinculó parte de las dificultades que atraviesa el sistema argentino con los problemas de financiamiento, salarios e investigación. La consultora también señaló que el deterioro en la producción científica constituye uno de los principales desafíos para las universidades de la región.

En el caso argentino, la Universidad Nacional de Mar del Plata fue una de las instituciones que más avanzó en la clasificación: subió 15 posiciones hasta ubicarse en el puesto 110 regional.

El panorama se enmarca además en una tendencia regional. QS informó que, entre las universidades latinoamericanas que ya formaban parte de la clasificación, 60 descendieron posiciones, 47 se mantuvieron y solo nueve mejoraron.

Brasil, Chile y México concentran las primeras posiciones

Brasil volvió a ser el país con mayor cantidad de universidades incluidas en el ranking, con 130 instituciones, seguido por otros sistemas con una importante representación regional. En el grupo de las diez primeras aparecen varias universidades brasileñas, además de instituciones de Chile, Colombia y México.

La Pontificia Universidad Católica de Chile quedó en el primer puesto, mientras que la Universidad de São Paulo ocupó el segundo lugar. La Universidad Estadual de Campinas completó el podio.

El resultado vuelve a mostrar una diferencia entre el desempeño de la UBA y la evolución del conjunto del sistema universitario argentino: mientras la principal universidad del país conserva un lugar destacado en la región, varias instituciones nacionales perdieron posiciones en la nueva edición del ranking QS.