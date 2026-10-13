Vacaciones 2026: cómo cambian las reglas con la reforma laboral y qué tener en cuenta antes de planificar el descanso

La nueva normativa modifica el fraccionamiento de los días, las fechas y el aviso previo, y suma una regla para los casos de enfermedad durante la licencia. La cantidad de días según antigüedad y la fórmula de pago siguen igual.

Con el año entrando en su tramo final, muchos trabajadores ya empiezan a organizar sus vacaciones de verano. Y este año hay novedades: la reforma laboral, sancionada y promulgada a comienzos de 2026, cambió algunas reglas para organizar el descanso anual, aunque dejó intactos otros aspectos clave, como la cantidad de días que corresponde a cada empleado y la forma de calcular el pago.

Las modificaciones se concentran en el artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y giran en torno a tres ejes: el fraccionamiento, la posibilidad de pactar fechas fuera del período habitual y los plazos de aviso. Además, se incorpora una regulación específica para quienes se enferman durante su licencia. Un punto central: varias de las nuevas opciones requieren acuerdo entre empleador y trabajador y no pueden imponerse de forma unilateral.

Los cambios, uno por uno Fraccionamiento: las vacaciones pueden dividirse en distintos períodos, siempre que cada tramo tenga al menos siete días y que haya acuerdo entre las partes . Por ejemplo, quien tiene 21 días puede tomar 14 en una fecha y 7 en otra, o repartirlos en tres semanas separadas.

las vacaciones pueden dividirse en distintos períodos, siempre que cada tramo tenga y que haya . Por ejemplo, quien tiene 21 días puede tomar 14 en una fecha y 7 en otra, o repartirlos en separadas. Fechas fuera de temporada: el período general para otorgar vacaciones sigue siendo del 1° de octubre al 30 de abril , pero ahora las partes pueden acordar otro momento del año . Tampoco acá la empresa puede decidirlo sola.

el período general para otorgar vacaciones sigue siendo del , pero ahora las partes pueden . Tampoco acá la empresa puede decidirlo sola. Aviso previo: el plazo general para comunicar el inicio de las vacaciones baja de 45 a 30 días y debe hacerse por escrito . Los convenios colectivos pueden fijar plazos distintos: en el caso de Comercio , por ejemplo, el aviso es de 60 días .

el plazo general para comunicar el inicio de las vacaciones y debe hacerse . Los pueden fijar plazos distintos: en el caso de , por ejemplo, el aviso es de . Enfermedad durante la licencia: los días que no se pudieron disfrutar por una enfermedad no se pierden y se reprograman. Para eso, el trabajador debe avisar a tiempo y permitir que el empleador haga el control médico correspondiente. Lo que no cambia: cuántos días corresponden La escala sigue dependiendo de la antigüedad, medida al 31 de diciembre del año al que corresponden las vacaciones:

Hasta 5 años: 14 días corridos .

. De 5 a 10 años: 21 días .

. De 10 a 20 años: 28 días .

. Más de 20 años: 35 días. Como los días son corridos, en el período se incluyen sábados, domingos y feriados. Para quienes no trabajaron al menos la mitad de los días hábiles del año, rige el artículo 153: un día de vacaciones por cada 20 días de trabajo efectivo. Los convenios colectivos pueden mejorar estas condiciones.

Cómo se calcula el pago Para los trabajadores mensualizados, la fórmula del artículo 155 se mantiene: se divide el sueldo mensual por 25 y se multiplica por los días de vacaciones. Por ejemplo, con un sueldo de $1.500.000 y 14 días, el valor diario es de $60.000 y el total asciende a $840.000. Si hay conceptos variables (comisiones u horas extras), se aplican reglas específicas de promedio. Además, el pago debe hacerse antes de que comience la licencia.