Volverán a citar a Candela Arizaga tras la difusión de su encuentro con Facundo Moyano en Madrid

La fiscal Florencia Nocerez busca volver a entrevistar a la joven cuando regrese al país. La causa investiga al exdiputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

La Justicia prevé volver a citar a Candela Arizaga luego de que se difundiera una fotografía en la que aparece junto a Facundo Moyano durante un encuentro en Madrid. La fiscal Florencia Nocerez, a cargo de la investigación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, busca volver a escuchar a la joven cuando regrese a la Argentina.

La convocatoria todavía no tiene fecha definida, ya que depende del regreso de Arizaga al país. Según fuentes judiciales, la fiscalía intentó contactarla y el objetivo es realizar la entrevista con la intervención de un equipo interdisciplinario, para garantizar condiciones de contención y resguardo durante la declaración.

La decisión surgió después de que se hicieran públicas imágenes de Arizaga y Moyano juntos en Madrid, difundidas a través de Moria Casán. El encuentro llamó la atención porque en la Argentina continúa vigente una restricción que impide al exdiputado acercarse a menos de 300 metros de la joven o comunicarse con ella.

Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que el encuentro en España no implica automáticamente una violación de la medida ni configura por sí mismo el delito de desobediencia, debido a que habría ocurrido fuera del territorio argentino. La fiscalía sí investiga, por separado, un supuesto encuentro entre ambos en un apart hotel de Buenos Aires mientras la restricción estaba vigente.

La causa contra Facundo Moyano La investigación comenzó el 4 de agosto, cuando Arizaga fue encontrada corriendo por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano, después de haber salido del edificio donde se encontraba Moyano. El episodio derivó en la intervención de la Policía de la Ciudad y posteriormente en una causa contra el exdiputado.