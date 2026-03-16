Balance del verano turístico en San Juan: ocupación del 65% y picos del 100% en fiestas, según el Gobierno

La secretaria de Turismo de San Juan, Belén Barboza , aseguró que la temporada dejó un promedio de entre 60 y 65% de ocupación en los departamentos turísticos, con picos del 100% en fiestas populares. Destacó el liderazgo de Calingasta como destino y adelantó avances en la refacción del Hotel Provincial.

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Barboza expresó en declaraciones a Radio Sarmiento que “la verdad que con buenos resultados, los eventos deportivos sin dudas ayudan muchísimo a esta avenida de turistas", sobre todo en el Gran San Juan , mientras que "en los departamentos turísticos, los resultados han sido buenos, mejores de lo esperado ”, dijo.

La funcionaria detalló que la ocupación rondó “ todo el tiempo sobre el 60% promedio en los departamentos alejados , y en ocasiones llegamos al 100% como ocurrió con la Fiesta de la Semilla de la Manzana en Iglesia o el Safari Tras las Sierras en Valle Fértil”.

En cuanto a los destinos más elegidos, aseguró que “Calingasta siempre viene liderando el porcentaje de turistas en primer lugar, en segundo lugar Iglesia y en tercer lugar Valle Fértil. Valle Fértil, Iglesia y Jáchal han estado en un promedio similar, pero siempre viene liderando Calingasta, por este destino tan conocido que tenemos como es Barreal”.

Respecto al turismo internacional, Barboza indicó que “nos beneficia el Paso de Agua Negra, pero también hemos recibido gente de Estados Unidos, Canadá y Brasil”. Sobre el turismo nacional, señaló que “nuestro principal turista viene de Buenos Aires en un alto porcentaje, luego Córdoba, Mendoza y esta vez también de la zona de Cuyo. Mucho turismo interno de aquellas personas que no pudieron salir de vacaciones y se dieron el lujo de pasar un fin de semana en Calingasta, Rodeo, Iglesia o Jáchal”.

En lo económico, la secretaria informó que “en la primera quincena de enero entraron a la provincia 6.500 millones de pesos, y en la segunda quincena un poquito más fuerte, de parte de los privados, que es lo que más nos importa: que ellos hayan tenido gente, hostelería, gastronomía, prestadores de servicios”.

Avanza la obra de refacción del Hotel Provincial

Barboza también respondió sobre el avance de la obra de refacción del Hotel Provincial y aseguró que “está casi lista, los pliegos están a punto de salir y hay muchísimos interesados por suerte. Va a ser una concesión de 20 años y se va a priorizar la trayectoria, el rubro, que la mano de obra tomada sea local”.

La funcionaria agregó: “me ha tocado mostrar el hotel a cadenas nacionales que tienen hoteles en otras provincias, como también a sanjuaninos que poseen hoteles más pequeños. Se va a priorizar sobre todo la antigüedad en el rubro, que tengan experiencia y que la mano de obra sea local”.

Barboza dijo que se presentaron al menos siete interesados y que recibió numerosas propuestas internacionales por correo electrónico. “Hay un montón de interesados”, afirmó.

Finalmente, adelantó que “el Hotel Provincial hoy por hoy es de tres estrellas, pero el nuevo concesionario quiere elevar la categoría de acuerdo a las condiciones del hotel. Sería buenísimo”.