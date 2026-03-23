Cabalgata de los niños en Jáchal, en imágenes: emoción, identidad y tradición

Familias, jinetes y los pequeños como protagonistas en otra jornada de homenaje al gaucho jachallero.

La Cabalgata de los Niños recorrió una vez más las calles de Jáchal en su 12° edición, convocando a familias, jinetes y vecinos que se sumaron a esta propuesta que ya forma parte de la identidad local.

Niños y adultos compartieron la jornada en homenaje al gaucho jachallero, reafirmando el valor de las tradiciones y el sentido de pertenencia que atraviesa generaciones.

Como cada año, la cabalgata realizó una parada especial en el Cementerio Parque Municipal, donde se pronunciaron palabras cargadas de respeto y memoria. Luego, el recorrido continuó hasta el Vivero Municipal, donde los participantes disfrutaron del tradicional almuerzo a la alforja.

El encuentro contó con propuestas artísticas que acompañaron la jornada, entre ellas la presentación del “Romance de los Caballos” y la actuación de Tierra Blanca, proveniente del departamento Angaco, junto a Jorge Liquitay y Los Hermanos Aballay, quienes le pusieron música y calidez al cierre.

La jornada contó con la presencia del intendente Matías Espejo, quien acompañó a las familias durante todo el recorrido, junto al Centro Tradicionalista Gauchos del Viejo Jáchal, organizadores de este encuentro que año a año mantiene vivas las tradiciones jachalleras.