    • 15 de marzo de 2026 - 20:41

    Copa de Campeones: Siete clasificados en una jornada marcada por los penales

    Se definieron los protagonistas de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones 2026. El restante decidirá el Tribunal de Penas.

    Adentro. Sportivo Del Carril se metió en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones eliminando a Yrigoyen por penales.

    Adentro. Sportivo Del Carril se metió en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones eliminando a Yrigoyen por penales.

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    Por Ariel Poblete

    En un domingo marcado por los penales para clasificar a Cuartos de Final, la Copa de Campeones ya tiene siete de los ocho mejores de la edición 2026 del certamen más federal de San Juan. Restará en la semana la decisión del Tribunal de Penas para definir al octavo clasificado.

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    En Albardón, en el único partido del domingo que se definió en los 90' de juego, Paso de Los Andes mostró su chapa de candidato al golear 3-0 a Punta del Médano de Sarmiento. Lucas Dilelio, Emmanuel Castillo y Agustín Peralta marcaron los goles del Decano que en la ida había empatado sin goles.

    En Santa Lucía, Atlético Yrigoyen estuvo cerca de la clasificación porque en los 90' venció por 2-1 a Sportivo Del Carril, quedando el global 2-2 pero en los penales, los del departamento San Martín no perdonaron y se metieron entre los ocho mejores.

    En Media Agua, Sportivo Racing de Jáchal se hizo fuerte en los penales para eliminar a Atlético General Sarmiento. En los 90' el Decano sarmientino ganó 1-0 y emparejó el global 1-1 por lo que en los penales, los Jachalleros fueron aboslutamente efectivos para terminar ganando 5-4.

    EL OTRO DE JACHAL

    En una serie más que pareja, los penales le dieron la clasificación a Arbol Verde de Jáchal ante Atlético Matienzo de 25 de Mayo. En el Norte, empataron 2-2 en los 90' reglamentarios tras haber empatado también en la ida por 3-3, asi que desde el punto penal el Arbolino jachallero fue implacable y terminó ganando por 5-3.

    En 25 de Mayo,Unión Deportiva La Chimbera hizo ruido al dejar afuera a uno de los candidatos como Villa Borjas. En los 90' ganó por 1-0 y emparejó el marcador global 2-2 para terminar siendo ganador por 4-3 en los penales.

    Los dos equipos de Iglesia se metieron en los Cuartos de Final y están entre los ocho mejores de la edición 2026 de la Copa de Clubes Campeones. Este domingo, San Martín de Rodeo venció por 2-1 a Juventud Unida de Caucete en los 90' reglamentarios, quedando 4-4 en el global. Así, en la definición por penales, los Verdinegros ganaron por 4-2.

    El sábado, en el barrio América, San Lorenzo de Rodeo no perdonó como local y goleó 4-0 a Arroyito Junior de Angaco para redondear un global de 4-1 y meterse en Cuartos de final.

    En tanto que en Albardón, Defensores de Boca vencía por 1-0 a Defensores de San Martín, habiendo ganado en la ida por 2-0, por lo que clasificaba pero al final del primer tiempo el partido fue suspendido por falta de garantías. Ahora, el Tribunal de Penas se expedirá.

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