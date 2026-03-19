    • 19 de marzo de 2026 - 22:14

    Infraestructura: avanza la obra integral en una escuela histórica de Jáchal, deshabitada por el deterioro

    Es la Escuela Gascón que, con la intervención del Ministerio de Infraestructura pasará de una situación crítica a tener instalaciones totalmente renovadas.

    Desde Infraestructura informaron que obra de refacción, ampliación y refuncionalización de la Escuela Gascón, en Jáchal, tiene un 38% de avance.

    Desde Infraestructura informaron que obra de refacción, ampliación y refuncionalización de la Escuela Gascón, en Jáchal, tiene un 38% de avance.

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    Por Fabiana Juarez

    La Escuela Esteban Gascón, en Jáchal, atraviesa la obra más importante de su historia. Con 75 años de antigüedad, el edificio presentaba un avanzado estado de deterioro, por problemas estructurales, humedad y paso del tiempo, que ocasionaron un accidente y que la hicieron inhabitable. Por este motivo, Infraestructura comenzó su ampliación, refacción y refuncionalización para mejorar las condiciones edilicias.

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    El punto de inflexión se produjo en agosto de 2024, cuando el desprendimiento de parte del cielorraso generó un accidente dentro del establecimiento, causando lesiones a tres personas. A partir de ese momento, se dispuso la evacuación del edificio y el traslado de la comunidad educativa otras instituciones educativas, priorizando la seguridad y dando inicio a una evaluación técnica integral.

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    Los trabajos que lleva adelante el Ministerio de Infraestructua de ampliaci&oacute;n, refacci&oacute;n y refuncionalizaci&oacute;n en la Escuela Gasc&oacute;n, en J&aacute;chal, avanzan en tiempo y forma.

    Los trabajos que lleva adelante el Ministerio de Infraestructua de ampliación, refacción y refuncionalización en la Escuela Gascón, en Jáchal, avanzan en tiempo y forma.

    Los estudios realizados confirmaron que la infraestructura no admitía soluciones parciales. Las fallas detectadas, entre ellas deficiencias estructurales y deterioro generalizado, hicieron necesaria una intervención de fondo, con un abordaje completo del edificio.

    En ese marco, el Ministerio de Infraestructura puso en marcha una obra integral de ampliación, refacción y refuncionalización de este edificio escolar con el objetivo de resolver de manera definitiva las condiciones edilicias, garantizando seguridad, funcionalidad y mejores entornos para el desarrollo educativo.

    Detalles de la obra de Infraestructura en Jáchal

    Actualmente, la obra en la Escuela Gascón presenta un 38% de avance, con tareas en pleno desarrollo en distintos sectores del establecimiento. Entre los trabajos más importantes se destacan la ejecución de estructuras de hormigón y el montaje metálico, la construcción de nuevas mamposterías y revoques, y el avance en las instalaciones eléctricas y sanitarias.

    En paralelo, se trabaja en la consolidación de nuevos espacios educativos. En el área de Nivel Inicial se avanzó en la terminación de techos y colocación de pisos, mientras que en los talleres multipropósito se ejecutan encofrados y llenado de losas. Además, se lleva adelante la colocación de carpinterías de aluminio y estructuras metálicas, incorporando mayor calidad constructiva al edificio.

    Desde lo constructivo, la intervención contempla una estructura completamente renovada, con sistema sismorresistente de hormigón armado, nuevas cubiertas, instalaciones a nuevo y la incorporación de más de 1.000 metros cuadrados de ampliación, incluyendo espacios cubiertos, semicubiertos y áreas comunes.

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    La obra en la Escuela Gasc&oacute;n, del departamento J&aacute;chal, implica una ampliaci&oacute;n de 1.000 metros cuadrados.

    La obra en la Escuela Gascón, del departamento Jáchal, implica una ampliación de 1.000 metros cuadrados.

    La intervención de Infraestructura

    La obra de ampliación, refacción y refuncionalización de la Escuela Gascón, en el departamento Jáchal, forma parte del plan de recuperación y modernización de edificios escolares en la provincia y representa una respuesta concreta a una situación crítica que requería una solución de fondo.

    De esta manera, una institución histórica comienza a consolidar una nueva etapa, con un edificio refuncionalizado, moderno y seguro, pensado para acompañar el desarrollo educativo de la comunidad de Las Aguaditas y de todo Jáchal.

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