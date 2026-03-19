Infraestructura: avanza la obra integral en una escuela histórica de Jáchal, deshabitada por el deterioro

La Escuela Esteban Gascón, en Jáchal , atraviesa la obra más importante de su historia. Con 75 años de antigüedad, el edificio presentaba un avanzado estado de deterioro, por problemas estructurales, humedad y paso del tiempo, que ocasionaron un accidente y que la hicieron inhabitable . Por este motivo, Infraestructura comenzó su ampliación, refacción y refuncionalización para mejorar las condiciones edilicias.

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El punto de inflexión se produjo en agosto de 2024, cuando el desprendimiento de parte del cielorraso generó un accidente dentro del establecimiento, causando lesiones a tres personas. A partir de ese momento, se dispuso la evacuación del edificio y el traslado de la comunidad educativa otras instituciones educativas, priorizando la seguridad y dando inicio a una evaluación técnica integral.

Los estudios realizados confirmaron que la infraestructura no admitía soluciones parciales. Las fallas detectadas, entre ellas deficiencias estructurales y deterioro generalizado, hicieron necesaria una intervención de fondo, con un abordaje completo del edificio.

Los trabajos que lleva adelante el Ministerio de Infraestructua de ampliación, refacción y refuncionalización en la Escuela Gascón, en Jáchal, avanzan en tiempo y forma.

En ese marco, el Ministerio de Infraestructura puso en marcha una obra integral de ampliación, refacción y refuncionalización de este edificio escolar con el objetivo de resolver de manera definitiva las condiciones edilicias, garantizando seguridad, funcionalidad y mejores entornos para el desarrollo educativo.

Actualmente, la obra en la Escuela Gascón presenta un 38% de avance , con tareas en pleno desarrollo en distintos sectores del establecimiento. Entre los trabajos más importantes se destacan la ejecución de estructuras de hormigón y el montaje metálico, la construcción de nuevas mamposterías y revoques, y el avance en las instalaciones eléctricas y sanitarias.

En paralelo, se trabaja en la consolidación de nuevos espacios educativos. En el área de Nivel Inicial se avanzó en la terminación de techos y colocación de pisos, mientras que en los talleres multipropósito se ejecutan encofrados y llenado de losas. Además, se lleva adelante la colocación de carpinterías de aluminio y estructuras metálicas, incorporando mayor calidad constructiva al edificio.

Desde lo constructivo, la intervención contempla una estructura completamente renovada, con sistema sismorresistente de hormigón armado, nuevas cubiertas, instalaciones a nuevo y la incorporación de más de 1.000 metros cuadrados de ampliación, incluyendo espacios cubiertos, semicubiertos y áreas comunes.

escuela gascon 2 La obra en la Escuela Gascón, del departamento Jáchal, implica una ampliación de 1.000 metros cuadrados.

La intervención de Infraestructura

La obra de ampliación, refacción y refuncionalización de la Escuela Gascón, en el departamento Jáchal, forma parte del plan de recuperación y modernización de edificios escolares en la provincia y representa una respuesta concreta a una situación crítica que requería una solución de fondo.

De esta manera, una institución histórica comienza a consolidar una nueva etapa, con un edificio refuncionalizado, moderno y seguro, pensado para acompañar el desarrollo educativo de la comunidad de Las Aguaditas y de todo Jáchal.