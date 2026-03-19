    • 19 de marzo de 2026 - 13:47

    Pocito abrirá una Escuela de Emprendedores, destinada a los vecinos que quieren iniciarse en el rubro

    El municipio de Pocito y la Universidad de Congreso firmarán un acta complementaria para implementar esta propuesta.

    El municipio de Pocito pondrá en marcha la primera Escuela de Emprendedores, iniciativa que tendrá como complemento las ferias de emprendedores que se realizan en todos los sectores del departamento.

    El municipio de Pocito pondrá en marcha la primera Escuela de Emprendedores, iniciativa que tendrá como complemento las ferias de emprendedores que se realizan en todos los sectores del departamento.

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    Por Fabiana Juarez

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    emprendedores
    Los vecinos de Pocito que ya tienen un emprendimiento tambi&eacute;n podr&aacute;n ingresar a la Escuela de Emprendedores para perfeccionarse en diferentes &aacute;reas.

    Los vecinos de Pocito que ya tienen un emprendimiento también podrán ingresar a la Escuela de Emprendedores para perfeccionarse en diferentes áreas.

    Desde el municipio de Pocito dijeron que la Escuela de Emprendedores tendrá como objetivo capacitar y dar las herramientas teóricas y prácticas para aquellas personas que quieran iniciar un emprendimiento y también para los que ya tienen uno y que desean perfeccionarse en técnicas de producción, venta y marketing.

    Esta iniciativa se suma a las actividades que ya realiza el municipio de Pocito para fomentar el emprendedurismo como es la realización permanente de ferias de emprendedores en diferentes sectores de la comuna.

    Modalidad de la Escuela de Emprendedores en Pocito

    La primera parte de la capacitación en la Escuela de Emprendedores, que se desarrollará entre fines de abril y junio, contará con 6 módulos en donde se dictará clase sobre marketing, comercialización, temas legales y contables, y nuevas formas de comercialización, entre otros.

    Cada una de las etapas de capacitación tendrá cupos limitados y para inscribirse u obtener mayor información, los interesados en ingresar en esta escuela deberán dirigirse a ADEL (Agencia de Desarrollo Económico Local), en el horario de 8 a 13, o enviar un Whatsapp al 264-5760334.

    Firma del acuerdo entre la universidad y el municipio de Pocito

    Este viernes 20 de marzo, autoridades municipales de Pocito y de la Universidad de Congreso realizará la firma del acta complementaria que permitirá la creación de la primera Escuela de Emprendedores de Pocito. El acto se llevará a cabo a las 10,30, en sede de Adel, encabezado por el intendente Fabian Aballay.

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