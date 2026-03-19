Pocito abrirá una Escuela de Emprendedores, destinada a los vecinos que quieren iniciarse en el rubro

Desde el municipio de Pocito dijeron que la Escuela de Emprendedores tendrá como objetivo capacitar y dar las herramientas teóricas y prácticas para aquellas personas que quieran iniciar un emprendimiento y también para los que ya tienen uno y que desean perfeccionarse en técnicas de producción, venta y marketing.
Esta iniciativa se suma a las actividades que ya realiza el municipio de Pocito para fomentar el emprendedurismo como es la realización permanente de ferias de emprendedores en diferentes sectores de la comuna.
Modalidad de la Escuela de Emprendedores en Pocito
La primera parte de la capacitación en la Escuela de Emprendedores, que se desarrollará entre fines de abril y junio, contará con 6 módulos en donde se dictará clase sobre marketing, comercialización, temas legales y contables, y nuevas formas de comercialización, entre otros.
Cada una de las etapas de capacitación tendrá cupos limitados y para inscribirse u obtener mayor información, los interesados en ingresar en esta escuela deberán dirigirse a ADEL (Agencia de Desarrollo Económico Local), en el horario de 8 a 13, o enviar un Whatsapp al 264-5760334.
Firma del acuerdo entre la universidad y el municipio de Pocito
Este viernes 20 de marzo, autoridades municipales de Pocito y de la Universidad de Congreso realizará la firma del acta complementaria que permitirá la creación de la primera Escuela de Emprendedores de Pocito. El acto se llevará a cabo a las 10,30, en sede de Adel, encabezado por el intendente Fabian Aballay.