Pocito abrirá una Escuela de Emprendedores, destinada a los vecinos que quieren iniciarse en el rubro

El municipio de Pocito y la Universidad de Congreso firmarán un acta complementaria para implementar esta propuesta.

El municipio de Pocito pondrá en marcha la primera Escuela de Emprendedores, iniciativa que tendrá como complemento las ferias de emprendedores que se realizan en todos los sectores del departamento.

El municipio de Pocito lanzará una propuesta para fomentar el trabajo en el departamento. Abrirá la primera Escuela de Emprendedores tras firmar un acuerdo con la Universidad de Congreso. Esta escuela estará destinada a formar a los vecinos que quieran iniciar su propio emprendimiento. La propuesta se suma a la de los talleres de formación en oficios del Gobierno provincial.

emprendedores Los vecinos de Pocito que ya tienen un emprendimiento también podrán ingresar a la Escuela de Emprendedores para perfeccionarse en diferentes áreas. Desde el municipio de Pocito dijeron que la Escuela de Emprendedores tendrá como objetivo capacitar y dar las herramientas teóricas y prácticas para aquellas personas que quieran iniciar un emprendimiento y también para los que ya tienen uno y que desean perfeccionarse en técnicas de producción, venta y marketing.

Esta iniciativa se suma a las actividades que ya realiza el municipio de Pocito para fomentar el emprendedurismo como es la realización permanente de ferias de emprendedores en diferentes sectores de la comuna.

Modalidad de la Escuela de Emprendedores en Pocito La primera parte de la capacitación en la Escuela de Emprendedores, que se desarrollará entre fines de abril y junio, contará con 6 módulos en donde se dictará clase sobre marketing, comercialización, temas legales y contables, y nuevas formas de comercialización, entre otros.

Cada una de las etapas de capacitación tendrá cupos limitados y para inscribirse u obtener mayor información, los interesados en ingresar en esta escuela deberán dirigirse a ADEL (Agencia de Desarrollo Económico Local), en el horario de 8 a 13, o enviar un Whatsapp al 264-5760334.