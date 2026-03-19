Apareció el afortunado ganador de los $780 millones del Quini 6: es un trabajador de viña y vecino de 9 de Julio

Tal como se suposo cuando se difundió la noticia, el nuevo multimillonario sanjuanino que apostó al Quini 6 y ganó $780 millones, es un jornalero y vecino de 9 de Julio. Lo confirmó Javier Domínguez, dueño de la agencia donde se hizo la jugada, quien ampliará su local incorporando un nuevo negocio con la parte del premio que le tocó.
Según le contó Domínguez a DIARIO DE CUYO, el afortunado ganador se presentó la semana pasada en la Caja de Acción Social (CAS) para reclamar el premio millonario que, aún con los descuentos que se le aplican, ronda los $600 millones.
El agenciero agregó que el afortunado ganador es un trabajador de viña y vecino de 9 de Julio como sospechaba. ‘La agencia tiene más de 30 años con una clientela fija conformada en su mayoría por gente que trabaja en la uva o jubilados. Es muy poca la gente de paso que apuesta en la agencia. Por eso sospechaba que era un jornalero o jubilado el nuevo multimillonario, y fue así’, dijo el hombre.
Domínguez agregó que el afortunado millonario no se presentó en la agencia, sino que fue directamente a la CAS para reclamar el premio. Y que fue en la Caja donde le contaron que el apostador era un trabajador de viña, vecino de 9 de Julio, con hijos y de condición humilde. ‘No trascendió su identidad ni domicilio por cuestiones de seguridad, imagino que ese también fue el motivo por el cual no se presentó en la agencia. Y es entendible’, dijo Domínguez.
Por su lado, el agenciero contó que ya cobró los $5.600.000 que le tocaron como parte del premio por haber realizado la jugada ganadora en su agencia. Agregó también que ya destinó ese dinero a un nuevo proyecto: ampliar la agencia, incorporando un nuevo rubro. ‘Ya cobré el premio y lo empecé a invertir. Es que a la agencia de quiniela le voy a agregar venta de perfumes y accesorios de marroquinería para hacerle frente a la situación económica actual que no es buena para nadie. Por eso me alegro mucho cuando uno de mis clientes gana un premio tan importante’, sostuvo Domínguez.