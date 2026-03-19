Apareció el afortunado ganador de los $780 millones del Quini 6: es un trabajador de viña y vecino de 9 de Julio

Así lo dijo Javier Domínguez, dueño de la agencia donde se hizo la jugada del premio millonario, quien ampliará su negocio con la parte del premio que le tocó.

Javier Domínguez, el agenciero de 9 de Julio, dijo que invertirá la parte del premio del Quini 6 que le tocó en ampliar la agencia y expandir el negocio.

Tal como se suposo cuando se difundió la noticia, el nuevo multimillonario sanjuanino que apostó al Quini 6 y ganó $780 millones, es un jornalero y vecino de 9 de Julio. Lo confirmó Javier Domínguez, dueño de la agencia donde se hizo la jugada, quien ampliará su local incorporando un nuevo negocio con la parte del premio que le tocó.

Según le contó Domínguez a DIARIO DE CUYO, el afortunado ganador se presentó la semana pasada en la Caja de Acción Social (CAS) para reclamar el premio millonario que, aún con los descuentos que se le aplican, ronda los $600 millones.

quini6 Así festejaba Javier Domínguez, el pasado 5 de marzo, cuando se enteró que en su agencia de quiniela se hizo la jugada ganadora del premio de $780 millones del Quini 6, El agenciero agregó que el afortunado ganador es un trabajador de viña y vecino de 9 de Julio como sospechaba. ‘La agencia tiene más de 30 años con una clientela fija conformada en su mayoría por gente que trabaja en la uva o jubilados. Es muy poca la gente de paso que apuesta en la agencia. Por eso sospechaba que era un jornalero o jubilado el nuevo multimillonario, y fue así’, dijo el hombre.

Domínguez agregó que el afortunado millonario no se presentó en la agencia, sino que fue directamente a la CAS para reclamar el premio. Y que fue en la Caja donde le contaron que el apostador era un trabajador de viña, vecino de 9 de Julio, con hijos y de condición humilde. ‘No trascendió su identidad ni domicilio por cuestiones de seguridad, imagino que ese también fue el motivo por el cual no se presentó en la agencia. Y es entendible’, dijo Domínguez.