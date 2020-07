Señor director:



Que estamos viviendo un tiempo histórico y difícil por la pandemia, por la situación social y económica de cada uno de nosotros los argentinos y sanjuaninos en particular, no es noticia. Pero, precisamente en esta clase de situaciones se yergue la figura del amigo. De aquel que nos alienta a seguir adelante para no caer en esa profunda tristeza de creer que todo está perdido. Ese aliento es el que tenemos que multiplicar a cada instante, darnos ánimo, como cuando queremos que nuestro equipo o nuestra selección gane para ser campeón. La vida tiene sus altibajos. Otra vez nos toca pelear con el viento en contra. Pero, sin dudas que saldremos de estas situaciones alentándonos los unos a los otros hasta llegar a la meta, porque después de la lluvia, siempre sale el sol.

Luis Marín

DNI 18.209.856