Señor director:



En relación a los hechos de público conocimiento sobre el intento de batir el record 360º en el Cerro Aconcagua, el día 27 de enero de 2019, el Club Andino Mercedario manifiesta que solo reconoce las ascensiones fehacientemente comprobadas. Lo que la costumbre del montañismo admite entre otras es la foto cumbrera, el testimonio de cumbre, los testimonios certeros y unívocos de otras acordadas. En este caso, no solo no se cuenta con las pruebas antes mencionadas, sino que existen numerosas declaraciones de montañistas afirmando que el record no fue logrado. Vale la oportunidad para aclarar que el verdadero espíritu del montañismo está muy lejos de los cronómetros y de los records. En cambio se nutre de la dificultad, del desafío, de la exploración, de la aventura, y demanda autonomía, responsabilidad y una enorme honestidad y autoconocimiento al momento de plantearse objetivos.



Comisión Directiva

Club Andino Mercedario

[email protected]