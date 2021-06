El escritor argentino Jorge Luis Borges falleció en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. Su labor creadora presenta temas y subtemas derivados de especulaciones intelectuales. En sus obras une lo irreal con lo imposible. Los temas atemporales combinan pasado, presente y futuro. Algunas de sus obras más importantes son "Fervor de Buenos Aires" ( 1923), "Luna de enfrente" (1925), "Cuaderno San Martín" (1929), "Historia Universal de la infamia" (1935), "Ficciones" (1944), "El Aleph" (1949), "El otro, el mismo" (1964), "Para las seis cuerdas" (1965), "Elogio de la sombra" (1969), "El oro de los tigres" (1972), "La moneda de hierro" (1976).



En "Fervor de Buenos Aires" se refiere a su ciudad natal:



"Esta ciudad que yo creía en mi pasado/ es mi porvenir, mi presente;// los años que he vivido en Europa son ilusorios,/ yo he estado siempre y estaré en Buenos Aires".

La obra de Borges incluye poesía, ensayo y narrativa de contenido fantástico. Borges propone al lector perderse en laberintos, espejos para dar lugar a multiplicidades y simetrías. Sus escritos se nutren de ideas extraídas de la filosofía, la teología, literaturas orientales. También hay relatos de entonación orillera con especial culto al coraje.

El escritor fue perdiendo la vista a partir de los cincuenta años.

En "Poema de los dones", expresó:

"Nadie rebaje a lágrima o reproche/ esta declaración de maestría/ de Dios, que con magnífica ironía/ me dio a la vez los libros y la noche".



Jorge Luis Borges conmueve con su poesía "Remordimientos":

"He cometido el peor de los pecados/ que un hombre puede cometer. No he sido feliz.// Que los glaciales del olvido/ me arrastren y me pierdan, despiadados.// Mis padres me engendraron para el juego/ arriesgado y hermoso de la vida,/ para la tierra, el agua, el aire, el fuego.// Los defraudé. No fui feliz.// Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente/ se aplicó a las simétricas porfías/ del arte que entreteje naderías.// Me legaron valor. No fui valiente.// No me abandona. Siempre está a mi lado/ la sombra de haber sido un desdichado".

La obra múltiple y original de Jorge Luis Borges, que nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, es valorada en universidades de distintos países. Es el escritor argentino de mayor proyección universal.

Fanny Escolar de Siere

Profesora en Letras