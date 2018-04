Las últimas evaluaciones del aprendizaje escolar realizadas muestran que lo que más les cuesta aprender a nuestros chicos es Matemáticas. En mi opinión, debería ser al revés: Matemáticas tendría que ser la materia cuyo aprendizaje fuese el menos problemático. Los números y las operaciones que hacemos con ellos son creaciones intelectuales que no se encuentran entre los objetos que nos rodean. No poseen cualidades como el color, el tamaño, la forma, etc. Por lo tanto, su manejo o dominio no requiere de la memoria sino solamente de la razón. Debería ser mucho más fácil aprender a resolver una ecuación, que aprender los nombres de los picos más elevados de la Cordillera de Los Andes o el texto del Preámbulo de la Constitución Nacional. ¿Por qué, entonces, son esos los resultados de las evaluaciones nacionales? ¿Por qué a nuestros chicos les cuesta tanto aprender Matemáticas?



Al respecto he podido observar que son por lo menos tres temas a considerar: la manera en que se enseña (su didáctica), la comprensión del lenguaje con que se presenta y la fama de ser la materia más difícil.

En cuanto a lo primero, si bien parece que se está mejorando el aspecto didáctico con cursos de capacitación docente, quiero señalar que debe remarcarse que las Matemáticas no son otra cosa que la forma cuantitativa de lo que hacemos con las cosas. Sumar, restar, multiplicar y dividir, es lo que hacemos nosotros con nuestras manos y con las cosas desde antes de ir a la escuela; con las matemáticas le damos a esas acciones la forma cuantitativa. Y por lo tanto, su enseñanza y sobre todo en los inicios, debe estar siempre relacionada con esas acciones y con las cosas.



En cuanto a lo segundo, esto es en relación al lenguaje con el que se presentan al chico los temas de matemáticas. Pude ver que no se ha puesto el cuidado necesario en este aspecto y muchas veces el maestro se confunde (y confunde al alumno) creyendo que éste tiene dificultades en Matemáticas cuando en realidad las tiene en Lengua: no comprende los textos y por eso no puede resolver los problemas matemáticos. Y respecto de lo tercero, el "cuco'' de las Matemáticas, está directamente relacionado con los dos aspectos anteriores: en la medida en que esos vayan mejorando, éste irá desapareciendo.



Para terminar, dejo sentado que no pretendo dar una clase a nadie. sino solamente hacer un humilde aporte nacido de la experiencia y la reflexión de muchos años de docencia, con la intención de hacerle más agradable y fácil el aprendizaje de las matemáticas a nuestros chicos y darles así la posibilidad de estudiar profesiones relacionadas con esa ciencia que, además, tanta falta nos están haciendo para el progreso y bienestar de nuestro país.