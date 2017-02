Señor director:



Se ha difundido recientemente un dato que a muchos preocupa. En España y parte de Latinoamérica el 22% de los matrimonios durante el 2016 habían sido sacramentos. En este sentido es muy importante tener en cuenta que el consentimiento matrimonial de quienes van a contraer es fundamental.



Ellos se casan; el sacerdote que les casa, no les casa, pide en nombre de la Iglesia y recibe el consentimiento libre de que se quieren por esposos. No es decir, te quiero, sino porque te quiero me comprometo a quererte en tu totalidad esencial y existencial para formar una familia.



Convierto mi amor de gratuito en obligado, porque así lo quiero. Lástima que no sean más los que se casan siendo conscientes de este consentimiento.