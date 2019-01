Señor director:



Cuando ya se hace de noche, sea en cualquier estación del año, el Parque de Mayo queda desierto. Los sanjuaninos prácticamente huyen, porque tienen miedo a la inseguridad. No porque no haya policías custodiando la zona, sino porque las farolas encendidas, en realidad, no iluminan nada. Parece contradictorio, pero es así. Tengo que agregar que en este contexto, muchos ciudadanos se han manifestado de distinta manera; incluso escribiendo cartas a DIARIO DE CUYO, con la certeza de que nuestras opiniones ciudadanas serán atendidas. Ya es verano y la gente quiere tener momentos de tranquilidad y tomar fresco en un lugar tan hermoso como este pulmón verde de la ciudad. Es de esperar que las autoridades correspondientes coloquen nuevas farolas que tengan tecnología led, con el fin de tener mejor visión en este parque que es un ícono de la provincia.





Enzo Elías Pérez DNI 12.011.674