Señor director:



Es una pena que en pleno siglo XXI, ya insertos en la década del '20, tengamos en distintos puntos de la provincia tantos problemas vinculados a la prestación de los servicios públicos. No hay sitio de nuestro querido San Juan en los que todos los días no surja alguna queja por problemas con el agua potable, la energía eléctrica o el servicios de transporte de pasajeros. Sabemos que llega el verano y el agua no es suficiente y que la luz se corta ante la más suave brisa que corra una tarde cualquiera. Por otra parte la gente sabe que llega el verano y el período de vacaciones y hay menos colectivos que pasan cuando ellos quieren y no cuando la gente los necesita.



¿No sería bueno que lo organismos pertinentes controlaran un poco más la prestación de servicios?





Aníbal Pascual Gómez DNI 16.473.569