Caso $LIBRA: detectan cambios llamativos en el directorio de una empresa australiana tras el lanzamiento del token

La empresa Cube Exchange Australia Pty Ltd, mencionada en una carta de intención dirigida al presidente Javier Milei en el marco de la causa por la criptomoneda $LIBRA, registró cambios en su directorio en varias oportunidades durante 2025, en los meses posteriores a l lanzamiento del token investigado por la Justicia, según surge de registros oficiales del organismo regulador australiano ASIC.

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Se trata de una sociedad privada constituida en Australia que fue mencionada en una nota publicada por Infobae a partir de un documento fechado el 1 de agosto de 2024, en el que se propone al presidente Javier Milei la creación de una cooperativa de crédito en la Argentina. El contenido de ese documento se inscribiría en una serie de iniciativas económicas vinculadas al entorno del empresario Mauricio Novelli, que hoy integran el contexto bajo análisis en la causa.

La investigación judicial por el caso $LIBRA se originó el 14 de febrero de 2025, cuando el Presidente difundió en su cuenta de la red social X el lanzamiento de la criptomoneda e invitó a invertir en el activo digital. Según la hipótesis que se analiza en el expediente, en pocas horas el valor del token pasó de centavos a cerca de 5 dólares y luego se desplomó, en un movimiento que habría generado ganancias millonarias para un grupo reducido de operadores y pérdidas para inversores que ingresaron más tarde.

El expediente tramita en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi, con intervención del fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación. La causa analiza posibles delitos de estafa, cohecho, tráfico de influencias y abuso de autoridad, y pone el foco en el rol del empresario Mauricio Novelli y sus vínculos con el entorno presidencial.

De acuerdo con los registros del Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la empresa registró movimientos societarios relevantes durante 2025. En particular, se consignan modificaciones en la designación o cese de autoridades el 16 de mayo de 2025, cambios en los datos de un directivo el 13 de julio de 2025 y una nueva actualización en la composición del directorio el 27 de octubre de 2025. Estos movimientos se ubican temporalmente con posterioridad al escándalo producido tras el lanzamiento del token que dio origen a la pesquisa penal.

Los registros también permiten reconstruir la actividad previa de la firma. Cube Exchange Australia Pty Ltd fue constituida el 20 de julio de 2023 y durante 2024 realizó distintas presentaciones administrativas, entre ellas una resolución de directores el 4 de septiembre de 2024 y modificaciones societarias el 28 de octubre de 2024, en una etapa que coincide con el desarrollo de proyectos comerciales que hoy forman parte del análisis judicial.

El documento fechado el 1 de agosto de 2024, fue presentado como una “Carta de Intención para la Apertura de una Cooperativa de Crédito en Argentina”. Allí se plantea la posibilidad de “explorar y establecer una cooperativa de crédito en la República Argentina” con el objetivo de brindar servicios financieros accesibles, fomentar la inclusión financiera y apoyar el desarrollo económico local.

La carta no lleva firmas, pero consigna como remitente a Cube Exchange Australia Pty Ltd, que en el documento se presenta con domicilio en 401 N Morgan Street, Suite 300, Chicago, Illinois, Estados Unidos.

Entre los puntos destacados, el texto solicita la utilización de “datos financieros anonimizados del Banco Central y autoridades fiscales” para mejorar modelos de riesgo y desarrollo de productos.

También requiere un esquema de incentivos fiscales, entre ellos “una exención fiscal corporativa de 10 años” con tasas reducidas, acuerdos plurianuales, subsidios y un impuesto sobre las ganancias de capital limitado al 10% durante la primera década. Asimismo, plantea que las aprobaciones regulatorias necesarias sean garantizadas dentro de un plazo de 60 días.

En el apartado “Colaboración con el Gobierno”, la empresa propone establecer contacto directo con organismos como el Banco Central (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), con el objetivo de facilitar la implementación del proyecto.

El documento también contempla la posibilidad de instalar una sede en Buenos Aires mediante un eventual contrato gubernamental, así como el desarrollo de iniciativas académicas, entre ellas la creación de un “Instituto Milei” en asociación con la Universidad de Chicago.

Además, propone implementar un sistema de identidad digital basado en el DNI para mejorar la seguridad y accesibilidad en los servicios financieros.

La carta se presenta como una manifestación de intención, por lo que no acredita la existencia de un acuerdo definitivo ni la concreción del proyecto, aunque solicita la firma del jefe de Estado para formalizar el respaldo institucional.

El contexto de la causa

La causa $LIBRA investiga, entre otras aristas, la relación entre el empresario Mauricio Novelli, el presidente Milei y su entorno, a partir de mensajes, contratos y registros que darían cuenta de intermediación empresarial y acceso a funcionarios.

Según la hipótesis principal que se baraja en el expediente, Novelli habría pasado de organizar cursos financieros a convertirse en un nexo con llegada al entorno presidencial, en un esquema que habría incluido contactos con empresarios del ecosistema cripto y proyectos vinculados al uso de la imagen presidencial en una serie de iniciativas económicas.

En ese marco, las actuaciones avanzan con el análisis de comunicaciones, la trazabilidad de operaciones económicas y la identificación de eventuales acuerdos vinculados a la promoción de activos financieros.

La fiscalía evalúa si pudo haber existido un esquema en el que se habrían articulado negocios privados con acceso a funcionarios y proyección institucional, lo que es analizado a la luz de las normas que regulan el ejercicio de la función pública.

La aparición de la carta y los movimientos societarios registrados en Australia se produce en un contexto en el que la investigación ya había identificado múltiples iniciativas vinculadas al entorno de Novelli, incluyendo eventos financieros, proyectos de activos digitales y propuestas comerciales con empresarios internacionales.

Asimismo, el material analizado da cuenta de un modelo de negocios más amplio que habría utilizado la figura del Presidente como elemento de promoción en distintos emprendimientos, cuya proyección se vio interrumpida tras el fallido lanzamiento del token $LIBRA en febrero de 2025.

Alcance de los cambios societarios

Los cambios registrados en el directorio de Cube Exchange Australia Pty Ltd durante 2025, en rigor, constituyen información societaria formal que refleja la evolución administrativa de la compañía.

Por sí mismos, estos movimientos no implican la existencia de irregularidades. Sin embargo, pueden ser considerados por los investigadores como parte del análisis del contexto, la secuencia temporal de los hechos y los vínculos entre los distintos actores involucrados en la causa.

La investigación continúa en etapa de instrucción, con medidas orientadas a reconstruir las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, el eventual circuito económico del token $LIBRA y las relaciones entre los protagonistas del expediente.

Fuente: Infobae