Ante la recesión, ideas nuevas para sostener el consumo

Podemos indicar que en Catamarca hay un ingenioso programa para ayudar al consumo popular en distintos rubros del gasto de los hogares que vale la pena difundir para ver si puede recrearse en otras latitudes provinciales. En ese sentido, José Martínez, Presidente de la Unión Comercial de Catamarca, explicó a la opinión publica esta idea creativa para sostener las ventas y el consumo popular, con un mecanismo de tres actores que financian y alivian en un 30 por ciento las compras de hasta $300.000 durante todo el mes, en el ramo de los alimentos. Variando este formato para otros rubros, que tienen su propio techo mensual y porcentual de reintegro en las cuentas de ahorro adheridas al programa.

Es una tarjeta que se otorga por DNI, de modo que puede haber más de una tarjeta por familia y con su cupo de compra máximo de $300.000 por mes con reintegro de $90.000. Este programa está vigente hasta agosto de 2026, renovándose cada 30 días el cupo y el mecanismo de promoción del consumo.

Esto indica que sucedió una gran idea de creatividad con solidaridad de tres actores involucrados en el sistema del consumo y el crédito, como es el Banco Nación, el Centro Comercial y el Gobierno provincial. Estos actores financian el descuento de 90.000 pesos asumiendo el Banco 15% , 10% el bloque comercial y 5% el Gobierno provincial. Así es como se paga este sistema, y da mucho resultado, ya que ha permitido sostener un nivel de consumo muy significativo, a tal punto que se ha dicho que este programa no es solo una ayuda paliativa, sino que sostiene consumo popular y la producción local.

Como dicen notas que se han publicado al respecto, el Marcatón en Catamarca no es una maratón deportiva, sino un programa provincial de beneficios y descuentos diseñado para fomentar el consumo en comercios locales.

¿Cómo funciona?

El programa ofrece reintegros y cuotas sin interés para quienes paguen con tarjetas de crédito del Banco Nación (BNA) a través de las aplicaciones BNA+ o MODO, escaneando el código QR en los locales adheridos. Beneficios vigentes (febrero 2026) Los descuentos varían según el día rubro comercial:

-Alimentos: vigente todos los días, con un 30% de descuento y un tope de reintegro mensual de $90.000.

-Gastronomía: todos los días, con un 20% de descuento y un tope de $20.000.

-Construcción y Hogar: beneficio válido de lunes a jueves, con un 20% de descuento y la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas, con un tope de $120.000.

-Vestimenta y rubros afines: vigente de lunes a jueves, con un 20% de descuento y hasta 6 cuotas, con un tope de $80.000.

-Perfumería: beneficio disponible los jueves y viernes, con un 20% de descuento y hasta 6 cuotas, con un tope de $80.000.

-Hoteles y hosterías: vigente todos los días, con un 20% de descuento y hasta 6 cuotas, con un tope de reintegro mensual de $80.000.

-Medicamentos: hasta 3 cuotas sin interés, con vigencia y condiciones sujetas a los comercios adheridos.

A inicios de 2026, el programa reportó récords de ventas y una consolidación importante en el comercio local.

Es un buen ejemplo para imitar, ya que se trata de un esfuerzo compartido con muestras concretas de ayuda y alivio para el consumidor final, con lo cual es una estrategia que tiende a proteger el mercado interno de consumo y la producción. Sobre todo, en un momento en que si bien, hay una macroeconomía con cierta parcial estabilidad, a su vez hay una contrapartida negativa que consiste en el lado débil expuesto en cierta recesión y estancamiento que afecta el consumo, en el país.