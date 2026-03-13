La iniciativa de Rawson de ordenar el tránsito para mejorar condiciones del centro comercial

El crecimiento urbano y comercial suele traer consigo desafíos que obligan a repensar el uso del espacio público. Uno de ellos es la organización del tránsito y, particularmente, del estacionamiento en zonas donde la actividad económica genera un movimiento constante de vehículos. En este contexto, el municipio de Rawson avanza en el análisis para implementar un sistema de estacionamiento medido en el centro de Villa Krause, una iniciativa que podría convertirlo en el segundo departamento de San Juan en aplicar este mecanismo después de la Capital.

La propuesta forma parte de un plan integral de ordenamiento urbano y movilidad que la comuna busca desarrollar durante este año. La primera etapa se concentraría en el casco histórico de Villa Krause, donde se encuentran la plaza departamental, el edificio municipal y una gran cantidad de comercios que generan un importante flujo de visitantes a lo largo del día.

La decisión no surge de una simple percepción, sino del resultado de un estudio de movilidad urbana que el municipio llevó adelante durante aproximadamente seis meses. Ese relevamiento permitió identificar los principales problemas que afectan al tránsito en la zona céntrica: congestión vehicular en determinados horarios, dificultades para encontrar lugares donde estacionar y permanencia prolongada de vehículos en espacios que deberían tener mayor rotación.

El estacionamiento medido aparece así como una herramienta que, más que recaudar, busca ordenar. De hecho, desde el propio municipio han subrayado que el objetivo central del sistema será optimizar el uso del espacio público y facilitar la circulación. La lógica es sencilla: al establecer límites de tiempo para estacionar, se genera una rotación más dinámica de vehículos, lo que permite que más personas puedan acceder a los comercios y servicios del área céntrica.

Esta dinámica, además, suele resultar beneficiosa para el sector comercial. La disponibilidad de lugares para estacionar cerca de los negocios es un factor determinante para atraer clientes. Cuando el estacionamiento es escaso o está ocupado durante horas por los mismos vehículos, muchos potenciales consumidores optan por dirigirse a otros puntos de la ciudad donde la accesibilidad sea mayor.

El caso de Villa Krause resulta particularmente significativo porque en los últimos años se ha consolidado como uno de los polos comerciales más activos del Gran San Juan. Según datos municipales, solo en el último año se habilitaron más de 40 nuevos locales en el departamento. Ese crecimiento evidencia el dinamismo de la zona, pero también incrementa la presión sobre la infraestructura vial existente.

No es la primera vez que en San Juan se analiza una medida de este tipo. Municipios como Caucete, Albardón, Rivadavia y Santa Lucía han evaluado la posibilidad de aplicar sistemas similares, aunque hasta ahora ninguno logró llevarlo a la práctica. Incluso en Caucete se llegó a demarcar los espacios de estacionamiento, pero la iniciativa finalmente no se implementó.

La experiencia de la Capital demuestra que el estacionamiento controlado puede convertirse en una herramienta útil para ordenar el tránsito en áreas densamente transitadas. Si Rawson logra avanzar en esta dirección con planificación y consenso social, no solo mejorará la circulación en su centro comercial, sino que también dará un paso importante hacia una ciudad más organizada, accesible y preparada para acompañar su propio crecimiento económico.